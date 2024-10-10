Дві неочевидні причини: для чого Росія перекидає літаки МіГ-31К до Білорусі

Росія може переміщувати МіГ-31К до Білорусі, щоб вберегти їх від атак ЗСУ або для підготовки провокації на території РБ, вважає Коваленко.

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Росія перекидає літаки МіГ-31К до Білорусі - в РНБО назвали цілі ворога / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Росія почала процес перебазування винищувачів МіГ-31К, здатних нести аеробалістичні ракети "Кинджал" на територію Білорусі. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків, сьогодні, 10 жовтня Росія перебазувала до Білорусі вже другий винищувач МіГ

"За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі"", - йдеться у повідомленні. відео дня

Крім того, вони нагадують, що вчора, 9 жовтня, до Білорусі прибув перший МіГ-31К ПКС РФ.

Для чого росіяни перебазовують МіГ-31К до Білорусі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у своєму Telegram вказує на те, що перебазування російських МіГ-31К до Білорусі може мати два пояснення.

За його словами, переміщення МіГ до Білорусі може бути спробою російських військових захистити свої літаки від можливих атак на російських аеродромах, де вони постійно перебувають під загрозою.

"Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського шахеда неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що РФ може готувати провокацію проти Білорусі", - зазначив він.

Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Що таке "Беларускі Гаюн"? Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія, ймовірно, планує провокацію на території Білорусі, метою якої може стати Мозирський нафтопереробний завод. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Також відомо, що вдень 3 жовтня три російські дрони "Шахед" перетнули білоруський кордон, в той час, як у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це інформувала моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Крім того, вранці того ж дня, в Калинковичах на території Білорусі вибухнув один із "Шахедів". За даними групи "Беларускі Гаюн", близько п'ятої ранку мешканці міста чули гучний вибух, однак інформації про постраждалих наразі немає.

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