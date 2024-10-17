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"Вріже" сильний мороз: до яких градусів опуститься температура повітря

Ангеліна Підвисоцька
17 жовтня 2024, 19:42
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Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через сильні заморозки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 18 жовтня буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

18 жовтня синоптики прогнозують сильні заморозки 0-3°. У багатьох областях оголосили ІІ рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що майже у всіх областях України будуть заморозки. Температура повітря вдень підвищиться до 11 градусів тепла. Дощі можливі 18-го жовтня у східних областях, у Дніпрі з районами і місцями на Запоріжжі.

відео дня

Із 21-го жовтня в більшості областей України очікується потепління. Буде сухо, сонячно із денною температурою повітря +13+17 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 18 октября
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: ventusky

Погода 18 жовтня

В Україні 18 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у східних, Дніпропетровській областях. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі у західних, північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях сильні заморозки (у повітрі) 0-3°, на решті території температура 3-8° тепла (в Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); температура вдень в Україні 7-12° тепла, на Закарпатті до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 18 жовтня в Україні буде морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+16 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+8 градусів.

погода 18 октября
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: meteoprog

Погода 18 жовтня у Києві

У Києві 18 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через сильні заморозки 0-3 градуси морозу.

"Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-3°, температура вдень 7-12° тепла; у Києві вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 8-10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 18 октября
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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