'Україна відновить ядерну зброю': у Зеленського відповіли на публікацію Bild

В Офісі президента піддали критиці публікацію Юліана Рьопке про "українську ядерну зброю".

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Інформація Bild про "плани України відновити ядерну зброю" не відповідає дійсності - Bild / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот УП

Інформація про нібито наміри України відновити ядерний арсенал - "нісенітниця". Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Як повідомляє 24 Канал, чиновник розкритикував слова німецького журналіста Bild Юліана Рьопке, який і опублікував такі "відомості" з посиланням на нібито українське джерело.

За словами Литвина, слова Рьопке давно можна сплутати із заявами російських пропагандистів.

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Оскільки як він, так і росіяни "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Схожим чином прокоментував німецьку публікацію і керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками", - сказав він.

Що відомо про ядерну зброю України

Україна на момент розпаду Радянського Союзу і здобуття незалежності мала третій у світі арсеналом ядерної зброї - у країни було понад 1700 боєголовок.

Утім, 5 грудня 1994 року Україна, Росія, Велика Британія і США підписали Будапештський меморандум, у рамках якого держава відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. У підсумку українська "ядерка" опинилася на території РФ, пише Вікіпедія.

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Україні потрібна або ядерна зброя, або НАТО в якості гарантії безпеки держави, сказав Володимир Зеленський 17 жовтня в Брюсселі.

Коротко про ядерні держави світу / Інфографіка: Главред

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Президент розкритикував Будапештський меморандум і його підписантів, оскільки документ не запобіг війні з Росією. Він наголосив, що Україна має отримати гарантії безпеки шляхом вступу до НАТО.

Україна відновить ядерний арсенал, якщо війська РФ підуть на Київ, написали журналісти німецького видання Bild.

За словами журналіста Юліана Рьопке, який послався на "неназваного українського чиновника", Україна нібито може створити собі нову ядерну зброю за декілька тижнів.

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