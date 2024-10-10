Початок операції України в Білорусі: Жданов дав свою оцінку воєнному сценарію

Якщо ЗСУ увійдуть до Білорусі, і білоруська армія складе зброю, Лукашенко погодиться на демократичні перетворення під гарантії власної безпеки.

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Україна може розпочати операцію не лише в РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua, 31 окрема механізована бригада

Полковник запасу Олег Жданов пригадує погрози з боку Путіна, який тиснув на Лукашенка, щоб Білорусь вплуталася у війну. Як пояснив він в інтерв'ю Главреду, Лукашенко почав розгортати свої Полонези, реактивні системи залпового вогню, намагався зобразити індустріальний гуркіт, мовляв, ніби як він там техніку виводить.

"Але що ми бачимо зараз: усі білоруські війська повернулися в пункти постійної дислокації (ППД), тишком-нишком під виглядом переведення на експлуатацію в осінньо-зимовий період із кордону зняли танковий батальйон і відправили в ППД. А цей танковий батальйон стояв в укріпрайоні, танки були закриті в окопи", - зазначає Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. відео дня З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ось саме тому, як звертає увагу експерт, з'являється думка про те, що початок операції України в Білорусі може бути домовленістю із Заходом на перспективу, щоб відірвати Білорусь від Росії.

Водночас Росії потрібен привід у вигляді заходу українських військ до Білорусі для того, щоб закидати Україну КАБами з території Білорусі.

Як пригадує Жданов, у 2022 році був розрахунок на бліцкриг, і в основу ідеології цієї війни лягала ідея про те, що переможців не судять. Полковник запасу ЗСУ припускає, що, якби на четверту-п'яту добу російські війська увійшли до Києва, і наші політики здали б країну, то Путін був би на білому коні і з шашкою наголо. І ніхто б із нього нічого не питав.

"А сьогодні ситуація кардинально змінилася. Сьогодні всі у світі прекрасно розуміють, що Путін – агресор, що він намагається завоювати Україну, і розв'язання нового конфлікту йому вже не спустять із рук. Тому Путіну потрібен привід", - резюмує експерт.

Армія Білорусі / Инфографика: Главред

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А от експерт Жданов пояснив, чи складе армія Білорусі зброю в разі наступу ЗСУ. За його словами, такі заяви можна робити лише на основі даних агентурної розвідки, тому робити точні прогнози складно.

Також Жданов сказав, скільки військових потрібно ЗСУ для вторгнення в Білорусь. У білорусів чисельність армії становить 60 тисяч осіб. Україні потрібно мати перевагу хоча б у 2,5 раза.

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