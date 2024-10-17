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Війська КНДР фіксувалися в РФ ще 2023 року: Коваленко зробив важливе зауваження

Яна Ставська
17 жовтня 2024, 19:08
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Раніше з'явилася інформація про підготовку 10 тисяч військових КНДР до перекидання на війну проти України.
Війська КНДР фіксувалися в РФ ще 2023 року: Коваленко зробив важливе зауваження
КНДР вступає у війну проти України / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Головні тези:

  • У 2023-му військові КНДР обслуговували в РФ пускові до KN-23
  • Північнокорейських інструкторів помітили в Бєлгородській області
  • Росія вперше використала KN-23 по Харкову

Північнокорейські військові фіксувалися на території Росії ще 2023 року, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Зауважимо, що, за даними розвідки, на сьогодні війська КНДР уже наявні в окупованих Росією українських районах.

Коваленко у своєму Telegram пояснив, що військові Північної Кореї почали надходити до РФ у ролі техобслуговування для балістичних ракет KN-23.

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"Для пусків північнокорейської ракети застосовується специфічна пускова установка локального виробництва, для обслуговування якої і прибув як технічний персонал із КНДР, так і інструктори", - пояснив експерт.

Північнокорейський персонал, який обслуговує пускові KN-23, був неодноразово помічений у Бєлгородській області в Прохоровському районі. Саме з Бєлгородської області потім було завдано перших ударів KN-23 по території України, зокрема, по Харкову, додав він.

Війська КНДР в Україні - що слід знати

14 жовтня Зеленський підтвердив фактично пряму участь КНДР у війні проти України. За його даними, Пхеньян готує на підмогу окупантам до 10 тисяч бійців - усі вони проходять навчання на Далекому Сході.

Утім, залучення військовослужбовців із Північної Кореї до армії країни-агресора Росії, схоже, не увінчалося успіхом. За даними розвідки, вже 18 військових із КНДР втекли з позицій поблизу кордону з Україною в Брянській і Курській областях.

Захід поки що ніяк не відреагував на відправку військ КНДР в Україну. США відповіли, що вони "стурбовані" чутками, але поки що не мають даних про присутність північнокорейських військових в Україні.

Експерт Олександр Коваленко не виключає, що солдати з КНДР можуть замінити російських військових на тимчасово окупованих територіях, наприклад, у Криму, або на півдні України, де вони могли б виконувати функції військової поліції. Навіть 10 тисяч північнокорейських військових не вирішать проблему окупантів.

Війська КНДР фіксувалися в РФ ще 2023 року: Коваленко зробив важливе зауваження
Ракети КНДР - характеристики / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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