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"Путін може догратись": генерал-майор повідомив про новий статус Росії для Китаю

Юрій Берендій
1 листопада 2023, 04:00
Кремль може догратись і фактично визнати владу Китаю над частиною російської території. Останній візит путіна до Китаю це тільки підтверджує.
Путин, Си Цизьпин
Генерал-майор повідомив про новий статус Росії для Китаю / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Зближення Росії з Китаєм небезпечне насамперед для самої Росії. Росіяни цього не розуміють і кинулися в обійми дракона, який добре знає, що таке гра в довгу - у китайців плани розписані на 50-100 років уперед. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

За його словами наступна зустріч Путіна на закордонній території може відбутися в Хабаровську.

"Він може догратися. Фактично зараз Росія в статусі колонії, де метрополія - Китай. Чим відрізняється метрополія від колонії? Метрополія дає машини, технології, гроші, а з колонії надходять ресурси, навіть необроблені: газ, нафта, ліс і, можливо, зерно", - вказує Віктор Ягун.

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Він також наголошує на тому, що поїздка Путіна на уклін до Сі Цзіньпіна, вкотре підтверджує, що не китайці щось просять у Росії, а Путін.

Колишній заступник голови СБУ вказує на те, що Китай зараз дуже уважно стежить за реакцією Сполучених Штатів на ситуацію в Ізраїлі. Поява двох американських авіаносців поблизу Ізраїлю говорить сама за себе.

"Авіаносна група в безпосередній близькості до Тайваню може з'явитися навіть не за добу, а за годину. І літаки стратегічної авіації, що базуються на острові Гуам, також можуть бути підняті за секунди. Усе це в комплексі свідчить про те, що Тайвань Китаю не подарують. Та й Китай зараз не в тому економічному становищі - у нього величезні економічні проблеми з нерухомістю, яка дуже допомагала йому зростати. А якщо розгориться війна, будуть перекриті ринки - всього цього в сумі буде забагато, Росія просто не зможе компенсувати втрати", - робить висновок Віктор Ягун.

Він також зазначає, що КНДР без союзника - Китаю - не полізе на Південну Корею, тому що там така сама ситуація, як і з Тайванем.

" Авіаносна група США з'явиться в морі поблизу КНДР дуже швидко. Воювати зі США і Південною Кореєю, незважаючи на їхній величезний потенціал, буде дуже складно. До речі, це суттєво впливає на те, чи отримає Путін озброєння від Північної Кореї. Тому що озброєння потрібне і самій КНДР, а його насправді у неї не так вже й багато. Так, у КНДР є ракети для РСЗВ, але всього 200 одиниць цих систем, і частина з них на тракторній тязі", - резюмує колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Зближення Росії з Китаєм

Нагадаємо, як раніше поідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін висловив готовність Китаю до співпраці зі Сполученими Штатами з метою спільного "реагування на глобальні виклики". Reuters опублікував витяг із листа Сі, адресованого американському президентові Джо Байдену, в якому обговорюється "правильний шлях взаєморозуміння" між обома країнами, який матиме "важливе значення для світового співтовариства".

Водночас, як повідомив новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон, Сполучені Штати Америки не допустять перемоги країни-агресорки Росії у війні проти України, адже це, зокрема, може підштовхнути Китай до війни проти Тайваню.

Також, як зазначив верховний представник Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель, Китай зруйнував свою репутацію серед Європейського Союзу через свою позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Пекіну необхідно відтепер відновити довіру українського народу, продемонструвавши, що він не є союзником Москви, та збільшити гуманітарну допомогу Україні. Він вважає, що можливо, Китай не виклався на максимум, щоб припинити російську агресію.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін
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