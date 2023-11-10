Байден vs Трамп: експерт пояснив, хто був би найкращим президентом США для України

Під час першого обрання Трампа президентом США, в РФ кричали "Трамп – наш", а потім була ухвалена низка рішень, невигідних для Росії.

https://glavred.net/world/bayden-vs-tramp-ekspert-obyasnil-kto-byl-by-luchshim-prezidentom-ssha-dlya-ukrainy-10515331.html Посилання скопійоване

Трамп для України буде гіршим президентом , ніж Байден - Анатолій Октисюк / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Навіть якщо Дональд Трамп знову займе кабінет в Білому домі після виборів 2024 у США, це може і не зіграти на руку країні-агресору Росії. Таку думку озвучив політичний експерт аналітичного центру Democracyhouse Анатолій Октисюк.

Він нагадав, що під час першого обрання Трампа президентом США в РФ теж їздили з американськими прапорами, кричали "Трамп – наш", а потім в результаті була ухвалена низка рішень, невигідних для Росії.

"Це були, в тому числі, і санкційні рішення за окупацію РФ Криму і Донбасу, і регіональні домовленості щодо Сирії, які не відповідали інтересам росіян. Тому те, що говорить Трамп, не обов'язково буде реалізовано на практиці. Тому що він не зможе одноосібно ламати інститути так, як він це намагався робити під час своєї каденції", - сказав аналітик в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За його словами, якщо Трамп стане президентом вдруге, "буде ще сильніший опір, і йому потрібно буде рахуватися з запобіжниками, як мінімум, в Сенаті".

"Тому я поки не став би вдаватися в песимізм", - сказав Октисюк, але додав, що Трамп для України буде гіршим президентом, ніж Байден.

"Тому що Україна - це, по суті, "дитина" Байдена. Адже ніхто з американських президентів ніколи не був так глибоко залучений в український порядок денний, і ніхто з них так багато не зробив для України, як Байден", - зазначив експерт.

Октисюк вважає дивною позицію значної частини республіканців щодо виділення військової допомоги Україні.

"Раніше саме Республіканська партія США завжди була лобістом виділення військової допомоги для партнерів. Варто сказати, що і нинішні республіканці вже не такі, як раніше. Тому що вони завжди отримували фінансування від великих збройових компаній, тобто завжди були лобістами збільшення оборонних витрат, підтримували проведення різного роду військових кампаній. Тобто завжди були "яструбами", тому що саме при консерваторах Америка завжди воювала і починала всі регіональні кампанії, до участі в яких були залучені американці", - додав аналітик.

Заяви Трампа про війну в Україні

У вересні 2023 року ексглава США Дональд Трамп заявив, що нібито здатний закінчити війну в Україні всього за "24 години".

Президент Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа в зону бойових дій. Таким чином український лідер зможе переконати Трампа "за 24 хвилини", що завершити повномасштабне вторгнення РФ так швидко не вийде.

Колишній президент США Трамп відмовився приїхати в Україну з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського. За його словами, він вважає це недоречним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на підтримку США незалежно від того, хто стане переможцем виборчих перегонів. При цьому, за словами глави держави, в українців є певна тривога щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.