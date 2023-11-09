Експерт розповів про 'велику мету' Путіна на Авдіївку: до чого тут Китай

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ вважає, що Авдіївка - це вікно Путіна на геополітичну арену

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Чим Авдіївка важлива для Росії / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: deepstatemap.live

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що успішним оточенням Авдіївки президент РФ Володимир Путін прагне продемонструвати своїм союзникам, насамперед Китаю, спроможність російської армії до наступальних операцій.

"Насправді Авдіївка - це вікно Путіна на геополітичну арену. Це той напрямок, на якому Путін свого часу розраховував провести успішну операцію, оточити Авдіївку і продемонструвати для своїх союзників, насамперед для Сі Цзіньпіна, що він ще спроможний проводити організації атак, і армія РФ має наступальний потенціал", - заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" Тимочко.

За словами експерта, атака на Авдіївку не випадково збіглася з тим, що Путін під час зустрічі з китайським лідером заявив про готовність до переговорів.

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"Він дуже був впевнений, що армія РФ проведе успішний удар на Авдіївку і зможе продемонструвати момент оточення", - прокоментував він.

Іван Тимочко зазначив, що після невдачі російських військ Путін прилетів до Ростова-на-Дону, де розташований штаб окупаційної армії, з "привітом".

"Російські військові зрозуміли, якщо вони припинять атаку чи відступлять на Авдіївському напрямку, то це означатиме для них смерть у прямому розумінні. Тому загарбники акумулювали там всі свої сили. На цей момент вже притягнули біля трьох загальновійськових армій, не рахуючи дивізії десантників, морської піхоти, "Шторм Z", чого там тільки немає", - зауважив він.

При цьому Іван Тимочко впевнений, що попри такі зусилля у найближчій перспективі ворогу не вдасться зайняти Авдіївку.

Нагадаємо, що Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку. Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ.

Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ. Президент наголосив, що РФ більша за Україну як територіально, так і за кількістю населення, але лише за 8 листопада ЗСУ ліквідували 1080 російських солдат.

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