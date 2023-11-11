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Що буде з допомогою Україні в разі перемоги Трампа на виборах: відповідь експерта

Анна Ярославська
11 листопада 2023, 01:47
Система в США побудована так, що жодна з партій не має тотальної переваги. Демократам і республіканцям доведеться домовлятися.
Анатолій Октисюк, Дональд Трамп, військова допомога
Обсяги допомоги Україні, ймовірно, можуть бути скорочені / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Якщо на виборах-2024 в США переможе Дональд Трамп, підтримка України продовжиться, проте обсяги допомоги можуть бути скорочені. Таку думку озвучив політичний експерт аналітичного центру Democracyhouse Анатолій Октисюк.

За його словами, ізоляціонізм апріорі не може призвести до утримання глобального домінування США, адже призведе до бідності та занепаду США.

"Америка - це глобальна сила, і при владі завжди будуть глобалісти, які будуть формувати порядок денний або, щонайменше, створюватимуть дуже сильну позицію проти людей, які хочуть зламати правила. Насправді, це те, що намагався зробити Трамп. Байден - глобаліст, як і демократи, і більшість республіканців. І те, що США повинні продовжувати глобалістський порядок денний – очевидно, тому що в цьому полягає консенсус двох партій", - сказав експерт.

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Октисюк вважає, що навіть якщо вибори виграє Трамп, підтримка України теж збережеться, тому що, ймовірно, збережеться двопартійна підтримка.

"А в обмін на підтримку України ті самі республіканці будуть змушені шукати консенсусу з демократами. Тим більше, що система в США побудована так, що жодна з партій не має тотальної переваги (...) Наприклад, зараз демократи не можуть ухвалити рішення в Палаті представників без республіканців. Їм треба шукати компроміс, хоча у них і є більшість в Сенаті. Те ж саме, найімовірніше, відбудеться і в разі перемоги Трампа – тоді демократи можуть втратити більшість в Сенаті, але виграють вибори в Палаті представників. Тому що американська політика побудована на тому, що будь-яке рішення влади має відповідати двопартійним інтересам", - пояснив Октисюк.

Експерт не виключає, що обсяги допомоги Україні, ймовірно, можуть бути скорочені.

"І тут треба ще й українцям виконувати внутрішні завдання - проводити реформи (зокрема, інституційні), поглиблювати боротьбу з корупцією, виробляти більше власної зброї, не витрачати гроші на дороги, парки і сквери. Українцям потрібно позбавлятися від установки про те, що Захід нам допоможе, і мобілізовувати більше внутрішніх ресурсів", - резюмував він.

Хто такий Анатолій Октисюк

Анатолій Октисюк - експерт з політичних питань, співзасновник аналітичного центру DemocracyHouse.

До 2016 року - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень.

Аналізує події в Україні та за її межами. Висвітлює питання щодо війни Росії проти України.

Військова допомога США Україні

США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, однак пакети стануть меншими. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх. При цьому Міноборони закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування якомога швидше. США вже використали понад 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

3 листопада стало відомо, що США виділяють новий пакет військової допомоги у розмірі 425 млн доларів, куди, серед іншого, увійдуть БК до РСЗВ HIMARS і установок ППО NASAMS.

Зазначимо, американська військова допомога Україні опинилася під загрозою через події в Ізраїлі та обрання нового спікера Палати представників США, трампіста Майка Джонсона.

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