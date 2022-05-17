Кремль морально готує населення до здачі Криму - Арестович

Арестович / скріншот

Заява Кремля про "територіальні суперечки" з Україною з приводу Криму свідчить про те, що країна-агресор готує морально населення до здачі півострова.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін live.

"До цього ж не було ніяких територіальних суперечок, був "референдум людей", який "навіки вирішив бути з Росією", а тепер виявляється, що це територіальні суперечки між Росією і Україною", - заявив Арестович.

За його словами, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков ніколи просто так нічого не говорить.

"Або його застали зненацька і він обмовився. Але я в це не дуже вірю. Заміна політичного словника завжди означає заміну політичної позиції. І вони пішли за принципом продажу майбутньої мирної угоди, в якій Крим буде "територіальною суперечкою"", - вважає Арестович.

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Війна Росії проти України

Журналісти британського телеканалу Sky News вважають, що нездатність Росії захопити Харків може вплинути на плани військ РФ по захопленню Донбасу. Як вважають фахівці, успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області і подальше просування може загрожувати лініях постачання угруповання окупантів на Донбасі. Причому російські загарбники і раніше стикалися з серйозними проблемами в постачанні своєї армії, в результаті чого російські військові кидали бойову техніку.

Аналітики Інституту вивчення війни в США стверджують, що Путін може анексувати захоплені території України на півдні та сході України - частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Росія, у відповідь на контрнаступ армії України, може загрожувати застосуванням ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не визнає так звану "автономію" Донецької та Луганської областей та окупований Крим територією РФ. Українська держава могла б тільки перенести рішення по Криму до тих пір, поки не закінчиться гаряча фаза війни.

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