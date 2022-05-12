Армія України звільнить Крим і Донбас: Жданов назвав терміни й умови потужного контрнаступу

Жданов назвав терміни й умови потужного контрнаступу/ Reuters, Главред

Збройні сили України зможуть перейти до потужного контрнаступу влітку. У його процесі захисники нашої держави можуть звільнити не лише ті території, які російська армія окупувала з 24 лютого, а й Крим і Донбас.

Потужний контрнаступ ЗСУ триватиме приблизно місяць. Такий прогноз озвучив військовий експерт Олег Жданов, пише "Обозреватель".

Експерт зазначив, що, судячи з останніх заяв президента України Володимира Зеленського і його натяку, що наша держава незабаром святкуватиме два Дні перемоги, питання постачання в Україну зброї від інших держав вирішується успішно.

"Мабуть, питання постачання зброї все-таки вирішуються, і вирішуються досить непогано. Тому є надія на те, що ми десь влітку можемо перейти в контрнаступ", – зазначив військовий експерт.

Жданов припустив, що під час контрнаступу українським військам може вдатися звільнити від окупантів всі території нашої держави, включно з Кримом і Донбасом. За його словами, це залежатиме від вміння ЗСУ організувати контрнаступ.

Проте експерт також попередив, що під час контрнаступу може бути більше втрат, ніж під час оборони, і звільнення територій від окупантів може бути складним.

Нагадаємо, тривають переговори про евакуацію з заводу Азовсталь медичних працівників і поранених, а також людей з інших частин Маріуполя, розповіла координатор дій з гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.

Раніше у Міноборони України показали, як українські бійці знищують ворога і техніку російських окупантів. Бійці 92-ї ОМБР потужно вдарили по ворогу, "підсмаживши" російську техніку і захопивши боєприпаси.

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