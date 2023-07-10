Сунак і Британія підтримують вступ України до НАТО

Велика Британія готова працювати зі Сполученими Штатами та іншими союзниками на Заході для того, щоб Україна вступила до Північноатлантичного альянсу.

https://glavred.net/world/sunak-i-britaniya-podderzhivayut-vstuplenie-ukrainy-v-nato-10484665.html Посилання скопійоване

Сунак провів перемовини з Байденом і підтримав вступ України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак сказав, що він особисто підтримує вступ України до НАТО. Однак Лондон в цілому поки що дотримується точки зору, згідно з якою Київ навряд чи може інтегруватися до колективного блоку Заходу в умовах війни з агресором Росією.

Британська газета The Guardian пише, що Сунак і Байден в понеділок, 10 липня, провели перемовини, під час яких обговорювався, в тому числі, можливий вступ України в НАТО

Представник прем'єр-міністра Британії сказав, що Сунак підтримує євроатлантичну інтеграцію Києва.

відео дня

Представник глави британського уряду вважає, що вступ України до НАТО під час війни з РФ "недоречний". Однак сам Сунак дотримується точки зору, згідно з якою "законне місце" України – в Альянсі.

"Ми хочемо працювати з США і нашими союзниками над тим, щоб Україна приєдналася до Альянсу", - підкреслив представник Сунака.

Україна в НАТО без ПДЧ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше сказав, що Україна погодила з союзниками на Заході рішення, згідно з яким Київ зможе вступити до НАТО без виконання механізму Плану дій щодо членства в Альянсі. На думку дипломата, на саміті у Вільнюсі повинна з'явитися конкретика з приводу вступу України до колективного блоку безпеки Заходу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на саміті у Вільнюсі буде ухвалено рішення, яке передбачатиме можливість для України вступити до НАТО без ПДЧ. Подальше запрошення України до Альянсу залежатиме від того, наскільки держава відповідає вимогам блоку.

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що майже всі країни Альянсу підтримують Україну. Він нагадав, що від України залежить безпека східного флангу блоку.

Інші новини: