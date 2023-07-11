Байден на саміті НАТО зустрінеться із Зеленським та Ердоганом - Politico

У виданні Politico з'ясували, які зустрічі прагне провести американський президент Байден на саміті НАТО. Одна буде з Зеленським, інша - з Ердоганом

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Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Джо Байден / колаж Главред, фото УНІАН

Президент США Джо Байден має намір провести двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в рамках саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. Про це західне видання Politico з посиланням на двох людей, знайомих з графіком Байдена, і на чиновника Білого дому.

Є інформація, що американський президент може зустрітися із Зеленським у середу, 12 липня. Очікується, що на тлі бажання швидкого вступу в НАТО з боку офіційного Києва Байден намагатиметься переконати українського президента в тому, що усунення низки бюрократичних перепон і реформ, а також значні зобов'язання з безпеки від США і деяких інших представників НАТО – це найбільше, що Україна може отримати на цьому саміті у Вільнюсі.

А з Ердоганом Байден нібито говоритиме у вівторок, 11 липня ‒ після того, як глава Туреччини погодився забезпечити ратифікацію членства Швеції в НАТО.

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"Незрозуміло, чи призведе якась дискусія до прориву. Але проведення зустрічей показує, що Байден хоче вкладати себе особисто – і повноваження президента – в ці відносини", – пишуть американські журналісти.

Участь президента Зеленського у саміті НАТО

Раніше участь Володимира Зеленського в саміті у Вільнюсі була під питанням, оскільки, за даними ЗМІ, президент України відмовлявся від участі, якщо там не будуть прийняті реальні кроки щодо вступу України в НАТО.

Сам президент Зеленський у недавньому інтерв'ю заявив, що його поїздка на саміт НАТО матиме сенс лише за умови отримання чітких гарантій безпеки для України на шляху вступу до Альянсу.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і голова МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність Західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським прес-конференції сказав, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. За словами Ердогана, від справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО поки немає єдиного рішення щодо вступу України в блок. Однак Байден висловив готовність Вашингтона надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю ще до того, як Україна вступить до Альянсу.

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