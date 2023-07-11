УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден на саміті НАТО зустрінеться із Зеленським та Ердоганом - Politico

Дмитро Відоменко
11 липня 2023, 09:37 оновлено 11 липня, 09:38
32
У виданні Politico з'ясували, які зустрічі прагне провести американський президент Байден на саміті НАТО. Одна буде з Зеленським, інша - з Ердоганом
Зеленський, Ердоган, Байден
Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Джо Байден / колаж Главред, фото УНІАН

Президент США Джо Байден має намір провести двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в рамках саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. Про це західне видання Politico з посиланням на двох людей, знайомих з графіком Байдена, і на чиновника Білого дому.

Є інформація, що американський президент може зустрітися із Зеленським у середу, 12 липня. Очікується, що на тлі бажання швидкого вступу в НАТО з боку офіційного Києва Байден намагатиметься переконати українського президента в тому, що усунення низки бюрократичних перепон і реформ, а також значні зобов'язання з безпеки від США і деяких інших представників НАТО – це найбільше, що Україна може отримати на цьому саміті у Вільнюсі.

А з Ердоганом Байден нібито говоритиме у вівторок, 11 липня ‒ після того, як глава Туреччини погодився забезпечити ратифікацію членства Швеції в НАТО.

відео дня

"Незрозуміло, чи призведе якась дискусія до прориву. Але проведення зустрічей показує, що Байден хоче вкладати себе особисто – і повноваження президента – в ці відносини", – пишуть американські журналісти.

Участь президента Зеленського у саміті НАТО

Раніше участь Володимира Зеленського в саміті у Вільнюсі була під питанням, оскільки, за даними ЗМІ, президент України відмовлявся від участі, якщо там не будуть прийняті реальні кроки щодо вступу України в НАТО.

Сам президент Зеленський у недавньому інтерв'ю заявив, що його поїздка на саміт НАТО матиме сенс лише за умови отримання чітких гарантій безпеки для України на шляху вступу до Альянсу.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і голова МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність Західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським прес-конференції сказав, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. За словами Ердогана, від справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО поки немає єдиного рішення щодо вступу України в блок. Однак Байден висловив готовність Вашингтона надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю ще до того, як Україна вступить до Альянсу.

Інші новини:

НАТО Володимир Зеленський Джо Байден Реджеп Тайїп Ердоган
Реклама

Головне за день

Стартував саміт НАТО, де вирішиться доля України в Альянсі: програма першого дня

Стартував саміт НАТО, де вирішиться доля України в Альянсі: програма першого дня

09:56 Світ
Союзники перед початком саміту НАТО досі не сформували відповідь Україні – Politico

Союзники перед початком саміту НАТО досі не сформували відповідь Україні – Politico

09:30 Україна
ЗСУ успішно наступають на чотирьох напрямках: у Генштабі розкрили деталі

ЗСУ успішно наступають на чотирьох напрямках: у Генштабі розкрили деталі

09:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:41

"Розв'язка зовсім скоро": ЗСУ розбили кадирівців, які тільки прибули в Бахмут

10:27

Ліквідація командира підводного човна Краснодар у РФ: в ГУР розкрили деталі

10:25

Армія РФ не виконала наказ зупинити заколот Пригожина - Reuters

10:17

Ризиковано, але воно того варте: для чого помідори поливають сольовим розчином

09:56

Стартував саміт НАТО, де вирішиться доля України в Альянсі: програма першого дня

Україну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - ПортниковУкраїну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - Портников
09:37

Байден на саміті НАТО зустрінеться із Зеленським та Ердоганом - Politico

09:30

Союзники перед початком саміту НАТО досі не сформували відповідь Україні – Politico

09:24

ЗСУ успішно наступають на чотирьох напрямках: у Генштабі розкрили деталі

09:17

Ізраїльська модель безпеки: що це означає насправді?Погляд

Реклама
09:15

Росія здувається на очах: Богдан Яременко - про наслідки повернення захисників МаріуполяЕксклюзив

08:59

Посилення поповнення карт через термінал: чи вдарять по зарплатах в конвертах

08:41

РФ вбила авіабомбою в Оріхові подружжя залізничників: 8-річна дитина стала сиротоюФото

08:14

У Держдепі розповіли, як домоглися рішення про касетні боєприпаси для України

07:30

ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

07:05

Загадка для найкмітливіших: потрібно знайти непомітного гепарда на малюнку

06:57

Путін і Пригожин: разом чи паралельно?Погляд

06:40

Чому ми неправильно вживаємо слово "заставляти": Авраменко вказав на помилкуВідео

06:38

РФ вночі атакувала Київ дронами: усі подробиці

06:29

Які аксесуари актуальні для жінок 50 років: 10 речей, що вмить омолоджують

05:30

Що робити з машиною в спеку: 5 порад, які забувають багато автомобілістів

Реклама
05:00

НАТО боїться ядерної війни на тлі вступу України до Альянсу - Портников

04:30

Навіщо зав'язувати листя часнику в вузол: несподівана відповідь вразить наповал

04:00

Церковнt і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 11 липня

03:20

Експерт спрогнозував, як реагуватиме РФ після удару по Кримському мосту

02:40

Вокаліст гурту Pentatonix зіграв весілля зі своїм коханим

02:10

"Повна ізоляція": Золотарьов розкрив, що буде із Росією після війни

01:35

Зміна Путіна не змінить позицію РФ щодо України – ЗолотарьовВідео

00:18

Королева Іспанії похвалилася бездоганним смаком в українській вишиванці

00:11

Пригожин під час бунту був на ядерній базі, перешкодою були лише двері - Буданов

10 липня, понеділок
23:06

НАТО готується до війни з РФ, вперше затверджено план оборони - Reuters

22:51

Сунак і Британія підтримують вступ України до НАТО

22:42

Найважливіший день липня: прикмети на 12 липня і що не можна робити

22:25

"Залужному видніше": політолог розповів про важке просування ЗСУВідео

22:24

"Перфектна красуня": Ольга Сумська показала натуральну красу без гриму

22:10

Не такий і щедрий: Аліна Кабаєва показала скромний "подарунок" від Путіна

21:50

"Майже всі "за" нас": Зеленський зробив заяву про членство України в НАТОВідео

21:48

Ризик підриву Росією ЗАЕС знизився, Україна вжила заходів-ГУР

21:22

"Плутаються під ногами зараз": Данілов пригрозив ініціаторам Будапештського меморандуму

21:05

"Як машина з вихлопом": жінка ледь не назвала свою дочку дуже дивним ім'ям

21:02

Хаос в хатині дядька Тома: рецензія на фільм "Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша"

Реклама
20:51

Про що свідчить таємна зустріч Путіна з ПригожинимПогляд

20:43

Віддавав наказ запускати "Калібри" по Україні: в РФ застрелили відомого окупанта

20:25

"Нестерпно смерділо трупами": Раміна Есхакзай потрапила під ворожий обстріл

20:18

Головоломка для справжніх геніїв: треба за 6 сек знайти того, хто вкрав наречену

20:16

Меркель спровокувала агресію РФ, Німеччина повторює цю помилку - Кулеба

19:53

Контролем закупівель в Одесі займатиметься чиновник часів Януковича - експерт

19:33

"Сім'я нашого театру збідніла": на війні загинув відомий український актор

19:29

Марк Фейгін. Кривий ятаган у спину ПутінаВідеоблоги

19:22

Гарантій безпеки нема, НАТО не захистить Україну від ядерного удару - Портников

19:20

Головне, щоб країни НАТО не підвели УкраїнуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти