План РФ щодо "автономії" для Донбасу: США заявили про підтримку України і висунули вимоги Москві

США підтримують Україну і закликають Росію вивести війська з Донбасу / УНІАН

Сполучені Штати Америки послідовно підтримують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Вашингтон не підтверджує слова заступника голови АП РФ Дмитра Козака про нібито підтримку заступницею держсекретаря Вікторією Нуланд "особливого статусу" Донбасу і закликає Москву вивести свої війська з території української держави. Штати бачать у Росії єдину перешкоду на шляху до мирного врегулювання військового конфлікту.

У посольстві США в Україні в коментарі Суспільне у відповідь на питання про те, чи дійсно Нуланд підтримує так звану "автономію" Донбасу в складі України, сказали, що дипломати не надають публічного розголосу змісту закритих перемовин. Однак Вашингтон, як і раніше, послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет української держави.Читайте такжеПутін вибухнув звинуваченням на адресу Києва щодо Донбасу, а в Кремлі оголосили перезавантаження "Нормандії"

"Ми, однак, нагадуємо, що Сполучені Штати незмінно підтримують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в умовах агресії з боку Росії", - зазначили у відомстві.

Також у повідомленні американського зовнішньополітичного відомства йдеться про те, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі і несе повну відповідальність за врегулювання збройної конфронтації. Москва повинна виконати свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

"Щодо мирних перемовин, цілком ясно: головна перешкода на шляху до миру – це Росія. Цей конфлікт Росія розпочала, і тепер несе повну відповідальність за його припинення. Росія повинна продемонструвати серйозну і конструктивну участь, виконуючи свої зобов’язання щодо безпеки згідно Мінських угод", - додали дипломати.

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Крім того, Штати закликали РФ вивести свої війська і військову техніку з територій окремих районів Донецької та Луганської областей.Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Ми рішуче закликаємо РФ повністю виконати свої мінські зобов'язання, вивести з України свою зброю і сили, якими вона керує, і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - підкреслили в американському посольстві.

Візит Нуланд до Москви

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд з 11 по 14 жовтня перебувала з візитом у Росії. Вона провела перемовини із заступником голови АП РФ Дмитром Козаком, якого називають "куратором питання Донбасу", а також із заступником глави МЗС Росії Сергієм Рябковим і заступником міністра оборони Олександром Фоміним. Нуланд і Козак обговорили питання реалізації Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, у свою чергу, заявив російським журналістам про те, що Москва і Вашингтон домовилися про відновлення консультацій з питань вирішення збройної конфронтації на Донбасі.

При цьому, як вказує РБК, Козак сказав про те, що Нуланд підтримала позицію, згідно з якою прогресу на перемовинах щодо Донбасу не буде допоки, доки не відбудеться узгодження "майбутніх параметрів автономії, або, іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України".