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План Путіна провалився: у Пентагоні назвали головні проблеми Кремля у війні в Україні

20 вересня 2022, 06:40

Війна ще далека від завершення, але Україна вже досягла великого прогресу проти сил ворога і повинна мати підтримку союзників, щоб продовжувати боротьбу.

Володимир Путін, війна в Україні
Володимир Путін не досяг жодної зі своїх цілей у війні в Україні/ Фото УНІАН , facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей вторгнення в Україну. ЗСУ завдали значних втрат військам РФ. І хоча війна ще далека до завершення, але Україна вже досягла великого прогресу проти переважаючих сил ворога. Про це 19 вересня заявив високопоставлений чиновник Міноборони США.

Він підкреслив, що план російського диктатора провалився, і назвав головні проблеми Кремля, передає пресслужба Пентагону.

"1 вересня Путін закликав до 15 вересня перевести всю Донецьку область під контроль Росії. Але його сили явно не змогли домогтися успіху", - підкреслив чиновник Пентагону.

Водночас українські сили оборони, зазначив він, успішно провели контрнаступ в Харківській області, повернувши під свій контроль велику територію.

"Російські військові переживають нелегкі часи, перекидаючи особовий склад для участі в помилковій війні проти України. Українські військові завдали значних втрат російським військам, які вторглися в країну, і ми бачимо, як Кремль все більше намагається знайти нових новобранців, щоби поповнити свої лави. А окупанти працюють настільки погано, що новини з Харківської області надихнули багатьох російських добровольців відмовлятися від бойових дій", – сказав представник оборони США.

Він навів приклад відео, яке поширюється в соцмережах, де власник ПВК Вагнер Євген Пригожин намагається переконати російських ув'язнених приєднатися до "спецоперації", обіцяючи згодом помилування.

"Ми вважаємо, що це частина кампанії Вагнера з вербування понад 1500 засуджених злочинців, але багато хто відмовляється. Наша інформація вказує на те, що ця ПВК зазнає великих втрат в Україні, особливо, що й не дивно, серед молодих і недосвідчених бійців", – сказав чиновник.

Представник Пентагону зазначив, що війна ще далека від завершення, але Україна вже досягла великого прогресу проти переважаючих сил ворога і повинна мати підтримку США і союзників, щоб продовжувати боротьбу.

"Ми також будемо продовжувати працювати над середньо- і довгостроковими потребами України, навіть якщо підтримуємо її боротьбу сьогодні", – запевнив чиновник.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що у Росії не вийде змінити політику Вашингтона щодо підтримки України за допомогою енергоносіїв і шантажу. За його словами, підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба.

16 вересня стало відомо, що Сполучені Штати в рамках нового пакету військової допомоги на 600 мільйонів доларів покриють критично важливі потреби України у сфері оборони та безпеки держави. Київ отримає боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, радари і вантажівки.

За час президентства Джо Байдена американці виділили українській державі понад 15,8 млрд доларів допомоги.

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