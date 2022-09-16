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Боєприпаси для HIMARS та снаряди: у США розповіли про новий пакет допомоги для України

16 вересня 2022, 09:49

Вашингтон з моменту приходу Джо Байдена до влади виділив Україні близько 15,8$ млрд доларів.

HIMARS, США
США поповнять запаси боєприпасів армії України / Вікіпедія, pixabay

США у рамках нового пакету військової допомоги на 600 мільйонів доларів покриють критично важливі потреби України у сфері оборони та безпеки держави.

Київ отримає боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, радари і вантажівки.

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За час президентства Джо Байдена американці виділили українській державі понад 15,8 млрд доларів допомоги.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, американці, за дозволом Білого дому, в 21-й раз вилучають частини військових запасів США для допомоги Україні.

У списку 11 позицій, серед них боєприпаси, снаряди та військове обладнання.

Що увійде до нового пакету військової допомоги Україні

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
  • 1000 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
  • чотири протиартилерійських радара;
  • чотири вантажівки і вісім причепів для перевезення важкої техніки;
  • противобеспилотные повітряні системи;
  • обладнання для розмінування;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси та обладнання;
  • стрілецька зброя і боєприпаси;
  • прилади нічного бачення, холодне спорядження та інше Польове спорядження.

Підкреслюється, що США з 2014 року надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму 17,9 млрд доларів. Понад 15,1 млрд доларів з цих грошей було отримано Києвом після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Американська держава і надалі має намір підтримувати Київ.

Військова допомога Україні від США

США і колективний Захід в цілому підтримують Україну у війні з Росією і надають Києву військову допомогу.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо Вашингтон надасть Україні ракети великої дальності, американці, мовляв, перейдуть червону межу і стануть стороною конфлікту.

"Якщо США ухвалять рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - зазначила Захарова і вибухнула погрозою "відповіді" з боку Москви.

Дивіться відео ТСН - Україна працює над документом щодо гарантій безпеки

15 вересня президент Штатів Джо Байден схвалив виділення Україні військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів.

У Вашингтоні підкреслили, що американці підтримуватимуть Київ у війні з Москвою стільки, скільки знадобиться.

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