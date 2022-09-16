Боєприпаси для HIMARS та снаряди: у США розповіли про новий пакет допомоги для України

Вашингтон з моменту приходу Джо Байдена до влади виділив Україні близько 15,8$ млрд доларів.
США у рамках нового пакету військової допомоги на 600 мільйонів доларів покриють критично важливі потреби України у сфері оборони та безпеки держави.
Київ отримає боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, радари і вантажівки.
За час президентства Джо Байдена американці виділили українській державі понад 15,8 млрд доларів допомоги.
Як повідомляє пресслужба Пентагону, американці, за дозволом Білого дому, в 21-й раз вилучають частини військових запасів США для допомоги Україні.
У списку 11 позицій, серед них боєприпаси, снаряди та військове обладнання.
Що увійде до нового пакету військової допомоги Україні
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
- 1000 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
- чотири протиартилерійських радара;
- чотири вантажівки і вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- противобеспилотные повітряні системи;
- обладнання для розмінування;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси та обладнання;
- стрілецька зброя і боєприпаси;
- прилади нічного бачення, холодне спорядження та інше Польове спорядження.
Підкреслюється, що США з 2014 року надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму 17,9 млрд доларів. Понад 15,1 млрд доларів з цих грошей було отримано Києвом після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Американська держава і надалі має намір підтримувати Київ.
Військова допомога Україні від США
США і колективний Захід в цілому підтримують Україну у війні з Росією і надають Києву військову допомогу.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо Вашингтон надасть Україні ракети великої дальності, американці, мовляв, перейдуть червону межу і стануть стороною конфлікту.
"Якщо США ухвалять рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - зазначила Захарова і вибухнула погрозою "відповіді" з боку Москви.
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15 вересня президент Штатів Джо Байден схвалив виділення Україні військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів.
У Вашингтоні підкреслили, що американці підтримуватимуть Київ у війні з Москвою стільки, скільки знадобиться.
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