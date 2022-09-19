"Це ва-банк": пропагандистка Симоньян назвала умову повномасштабної війни України і РФ

Пропагандистка Симоньян назвала умову повномасштабної війни України і РФ / скрішот

Російська пропагандистка досі вважає (або їй наказують так вважати), що РФ не веде повномасштабну війну проти України.

За її словами, країна агресор може піти ва-банк, повторивши кримський сценарій.

"Негайний референдум - це кримський сценарій, і це ва-банк.Сьогодні референдум, завтра - визнання частиною РФ, післязавтра - удари по території Росії стають повноцінною війною України і НАТО з Росією, що розв'язує Росії руки в усіх відношеннях", - написала Симоньян на фоні провалів російської "спецоперації" в Україні.

Також їй привиділося, що на окупованих територіях нібито вимагають приходу Росії.

"Якщо я правильно розумію, зараз референдумів зажадають не тільки в "ЛНР", - відзначилася маячнею Симоньян.

Раніше відомий російський шоумен-опозиціонер Максим Галкін на своєму виступі в Юрмалі (Латвія) розповів зі сцени злий жарт про топову російську пропагандистку-Маргариту Симоньян.

Також ми повідомляли, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яку можна вважати одним з найголовніших" рупорів " Кремля, насправді постійно прагне до більшого через "травми бідності", яка тягнеться за нею ще з дитинства. Через це вона постійно готова виправдовувати війну і жорстокий геноцид українців, який влаштовує російський диктатор Володимир Путін.

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