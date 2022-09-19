"Це ва-банк": пропагандистка Симоньян назвала умову повномасштабної війни України і РФ

Рупор Кремля Маргарита Симоньян хоче "справжньої" війни.
Російська пропагандистка досі вважає (або їй наказують так вважати), що РФ не веде повномасштабну війну проти України.
За її словами, країна агресор може піти ва-банк, повторивши кримський сценарій.
"Негайний референдум - це кримський сценарій, і це ва-банк.Сьогодні референдум, завтра - визнання частиною РФ, післязавтра - удари по території Росії стають повноцінною війною України і НАТО з Росією, що розв'язує Росії руки в усіх відношеннях", - написала Симоньян на фоні провалів російської "спецоперації" в Україні.
Також їй привиділося, що на окупованих територіях нібито вимагають приходу Росії.
"Якщо я правильно розумію, зараз референдумів зажадають не тільки в "ЛНР", - відзначилася маячнею Симоньян.
Раніше відомий російський шоумен-опозиціонер Максим Галкін на своєму виступі в Юрмалі (Латвія) розповів зі сцени злий жарт про топову російську пропагандистку-Маргариту Симоньян.
Також ми повідомляли, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яку можна вважати одним з найголовніших" рупорів " Кремля, насправді постійно прагне до більшого через "травми бідності", яка тягнеться за нею ще з дитинства. Через це вона постійно готова виправдовувати війну і жорстокий геноцид українців, який влаштовує російський диктатор Володимир Путін.
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