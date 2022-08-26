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У Бахмуті ліквідували найманця ПВК "Вагнер" з Карелії: за гратами залишалося сидіти ще 8 років

26 серпня 2022, 15:09

На війні в Україні ліквідували російського в'язня, завербованого ПВК "Вагнер".

війна в Україні
Війна в Україні / facebook.com/GeneralStaff.ua, СтратКом ВСУ

ЗСУ ліквідували російського ув'язненого, завербованого в "ПВК Вагнер", 44-річного Євгена Єременка.

Як повідомляє в Telegram СтратКом ЗСУ, до виходу з в'язниці військовому злочинцю залишалося ще 8 років.

"Здохла вагнерівська зеко - **** Євген Єременко. Недовго воював. А що там по здохляцьких виплатах? Так це ж тупе гарматне м'ясо, аж 145 000 дерев'яних виплатили, і вистачить", – зазначили в ЗСУ.

Видео дня

Як пишуть російські ЗМІ, Єременко був засуджений в 2020 році. Його засудили до 10 років суворого режиму за вимагання. Злочинець відбував покарання в ІК-9 в Петрозаводську.

Його мати Тетяна Котеньова розповіла, що син не дзвонив майже місяць, а в червні зв'язався з нею і повідомив, що його етапують в інший регіон, після чого знову пропав.

"Вже 14 серпня до Котеньової прийшли двоє чоловіків "від Жені" і передали їй свідоцтво про смерть, видане "владою" так званої "ЛНР". У ньому було зазначено, що окупант загинув 24 липня в Бахмуті Донецької області. Тіло Єременка привезли в Петрозаводськ 18 серпня, причому перевезення пенсіонерка оплатила сама. Пізніше вона отримала компенсацію - 145 тисяч рублів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, один з ув'язнених ІК-9 і місцевий адвокат підтвердили, що в цій колонії дійсно вербували ув'язнених в для участі у війні, ймовірно, це були саме представники ПВК "Вагнер".

Євген Єременко

Вербування ПВК "Вагнер"

Окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. У Кремлі різними способами намагаються поповнити ряди окупантів. Одним з них є вербування ув'язнених в російських колоніях в "ПВК Вагнер", чим займається особисто власник ПВК,"кухар" кремлівського диктатора Євген Пригожин.

Однак потрапити в "елітний підрозділ" можуть не всі – перевагу віддають засудженим за вбивство. При цьому ув'язнених відразу попереджають, що приблизно 80% не повернуться.

Ракетний удар по базі путінських найманців ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "здав" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії в свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"Цього разу вчора (14 серпня – ред.) в Попасній точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

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війна в Україні ПВК Вагнера війна Росії та України
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