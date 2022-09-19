"Важко вважати це перемогою": Байден пояснив, чи виграє Україна війну

Джо Байден заявив, що підтримка України з боку США буде продовжуватися / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що у країни-агресора Росії не вийде змінити політику Вашингтона щодо підтримки України за допомогою енергоносіїв і шантажу.

Підтримка України з боку США буде продовжуватися, поки в ній є потреба, сказав Байден в інтерв'ю CBS.

За словами глави Білого дому, український народ платить надзвичайно високу ціну, і "ми будемо з ними, поки їм потрібна наша допомога".

"Ми, Сполучені Штати, в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін, - ред.) намагається цього домогтися якийсь час. У нього не вийде", - сказав президент.

Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "Росія не має такої компетенції та можливостей, як багато хто думав".

Глава США також заявив, що Україна зараз перемагає, проте збитки, що завдає війна, "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.

"Україна, завдяки значній допомозі, яку ми і наші союзники надаємо, а також неймовірній хоробрості й неймовірній рішучості українського народу, не програє війну, а домагається успіхів у певних областях. Перемога у війні в Україні означає повне витіснення Росії з України та визнання суверенітету. Вони перемагають Росію. Росія виявляється не такою компетентною і здатною, як багато хто думав. Але виграти війну? Збиток, який це завдає, і... громадяни, і невинні люди гинуть, важко вважати це перемогою", - сказав президент США.

Військова допомога Україні від США

США і колективний Захід підтримують Україну у війні з Росією та надають Києву військову допомогу.

16 вересня стало відомо, що Сполучені Штати в рамках нового пакету військової допомоги на 600 мільйонів доларів покриють критично важливі потреби України у сфері оборони та безпеки держави. Київ отримає боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, радари і вантажівки.

За час президентства Джо Байдена американці виділили українській державі понад 15,8 млрд доларів допомоги.

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