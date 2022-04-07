Писав, що він у пеклі: мати загиблого в Україні окупанта все одно заявляє, що "війна була потрібна"

Мати загиблого в Україні окупанта все одно заявляє, що "війна була потрібна"/ Facebook Генштаб ЗСУ, Reuters

Мати російського окупанта Микити Аврова, який родом із міста Луга Ленінградської області, не змінила нав’язаної пропагандою РФ думки про нібито необхідність так званої "спецоперації" в Україні навіть після загибелі свого сина.

Російський загарбник приїхав в Україну на самому початку війни і брав участь у боях поблизу Ізюма на Харківщині. Зв’язку з сином не було приблизно 1,5 місяці. Про це матір окупанта розповіла в інтерв'ю "Север. Реалии".

Потім Авров знайшов можливість написати смс-повідомлення. В ньому він назвав війну "пеклом" і сказав, що може не повернутися додому.

"Потім прислав тільки: "Мам, тут пекло, я не знаю, чи повернусь я додому. Скажи брату, що я його дуже люблю, і тебе, матусю, і завжди буду поряд з вами". Більше новин від нього не було", – розповідає росіянка.

За її словами, про загибель сина їй повідомили 2 квітня – сказали, що він загинув 27 березня. окупант був підірваний у танку під час бою, після цього загарбників, які вилізли з танка, ліквідували захисники України.

Та навіть після загибелі сина під час загарбницької війни проти України росіянка не змінила свою думку про нібито необхідність цих бойових дій. На запитання, чи потрібна ця війна, вона у дусі російської пропаганди зазначила: "Я думаю, якби вона була не потрібна, її б, напевно, і не було. І син був би живий".

Раніше глави Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він очікував від громадян РФ не такої реакції, як він бачить зараз. Проте нинішня поведінка росіян показує, що вони самі хочуть війни, вторгнень на чужі території, вбивств і зґвалтувань. Тому Кім назвав правильними слова, що кожен народ заслуговує свого правителя.

Також раніше історик пояснив, чому росіяни ненавидять українців і як назавжди закрити "російське питання". За реальним президентом РФ Володимиром Путіним стоїть колективний і повторюваний Путін російського народу, а за мегаломанією – комплекс неповноцінності, вважає Ярослав Грицак.

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