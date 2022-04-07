УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Писав, що він у пеклі: мати загиблого в Україні окупанта все одно заявляє, що "війна була потрібна"

7 квітня 2022, 17:08

Хоч син за два тижні до загибелі писав матері, що він "у пеклі" і може на повернутися, жінка все одно каже, що значить "це все було потрібно".

Мати загиблого в Україні окупанта все одно заявляє, що "війна була потрібна"/ Facebook Генштаб ЗСУ, Reuters

Мати російського окупанта Микити Аврова, який родом із міста Луга Ленінградської області, не змінила нав’язаної пропагандою РФ думки про нібито необхідність так званої "спецоперації" в Україні навіть після загибелі свого сина.

Російський загарбник приїхав в Україну на самому початку війни і брав участь у боях поблизу Ізюма на Харківщині. Зв’язку з сином не було приблизно 1,5 місяці. Про це матір окупанта розповіла в інтерв'ю "Север. Реалии".

Потім Авров знайшов можливість написати смс-повідомлення. В ньому він назвав війну "пеклом" і сказав, що може не повернутися додому.

"Потім прислав тільки: "Мам, тут пекло, я не знаю, чи повернусь я додому. Скажи брату, що я його дуже люблю, і тебе, матусю, і завжди буду поряд з вами". Більше новин від нього не було", – розповідає росіянка.

За її словами, про загибель сина їй повідомили 2 квітня – сказали, що він загинув 27 березня. окупант був підірваний у танку під час бою, після цього загарбників, які вилізли з танка, ліквідували захисники України.

Та навіть після загибелі сина під час загарбницької війни проти України росіянка не змінила свою думку про нібито необхідність цих бойових дій. На запитання, чи потрібна ця війна, вона у дусі російської пропаганди зазначила: "Я думаю, якби вона була не потрібна, її б, напевно, і не було. І син був би живий".

Раніше глави Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він очікував від громадян РФ не такої реакції, як він бачить зараз. Проте нинішня поведінка росіян показує, що вони самі хочуть війни, вторгнень на чужі території, вбивств і зґвалтувань. Тому Кім назвав правильними слова, що кожен народ заслуговує свого правителя.

Також раніше історик пояснив, чому росіяни ненавидять українців і як назавжди закрити "російське питання". За реальним президентом РФ Володимиром Путіним стоїть колективний і повторюваний Путін російського народу, а за мегаломанією – комплекс неповноцінності, вважає Ярослав Грицак.

Читайте також:

viber
новини Росії війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська росіяни
Реклама
Популярне
Вперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамоюВперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамою 4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуКоли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали дату Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під ХарковомПорізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під Харковом Супутник зафіксував у Бучі братську могилу гігантських розмірів – фотоСупутник зафіксував у Бучі братську могилу гігантських розмірів – фото
Підтримайте Главред

Останні новини

18:11

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

18:06

НАТО не надаватиме зброю Україні – Кулеба

18:05

Захід заганяє російську еліту в кут: які ризики це створює для УкраїниПогляд

17:59

Спецпідрозділ ЗСУ розгромив "елітну" бригаду ВДВ: захоплено командний пункт ворогаВідео

17:40

Накивали п’ятами, навіть танки загубили: ЗСУ відкинули орків на Луганщині на 6-10 кілометрівВідео

Реклама
17:31

"Салют був хороший": з'явилися деталі знищення Су-34 РФ під БородянкоюВідео

17:27

Затримання і мобілізація у війська РФ: омбудсмен розповіла про свавілля у Маріуполі і на ЗапоріжчиніВідео

17:24

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:09

"Це звірства проти українців": країни G7 публічно звинуватили війська РФ за знущання в БучіВідео

17:08

Писав, що він у пеклі: мати загиблого в Україні окупанта все одно заявляє, що "війна була потрібна"Відео

16:46

У Зеленського поставили на місце Лаврова, який звинуватив Україну у відході від угод у СтамбуліВідео

16:33

"Покарав тебе Бог, Андрій": Бідняков в жаху показав реакцію росіян на смерть мами в Маріуполі

16:29

"Застрелений в потилицю": окупанти вбили екс-бойфренда ТодоренкоВідео

16:12

Зло обламало зуби: чому планам Путіна в Україні не судилося збутисяПогляд

16:09

Віталій Портников. Орбан і Путін: чому це фальшиве перемир'яВідеоблоги

16:00

Епіцентр тримає економічний фронт та допомагає захисникам України новости компании

16:00

Неймовірно смачний рецепт хачапурі, який може замінити хліб: готувати всього 7 хвилинВідео

15:59

Ворог накопичує сили: у ЗСУ попередили про ризики нового штурму Києва РФВідео

15:54

Україну можуть прийняти до Євросоюзу раніше, ніж інші країни – очільниця Європарламенту

15:31

Ембарго на енергоносії та трибунал ООН: ЄП висунув жорсткі вимоги щодо РФВідео

Реклама
15:30

Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, проїзд скоро можуть відновити – Тимошенко

15:11

"Я зрозуміла, що наше особисте життя закінчилося": як зникла дружина Путіна

14:58

У Дніпрі рекомендували евакуюватися жінкам, дітям і літнім людямВідео

14:46

Лукашенко назвав "спецоперацію" війною і хоче брати участь в україно-російських переговорахВідео

14:37

Чому час працює проти ПутінаПогляд

14:35

Бійці ССО захопили системи ППО окупантів - трофеї передадуть армії УкраїниВідео

14:33

Буде важко, але вони "проваляться": Арестович відповів, чи зможуть окупанти оточити ЗСУ на ДонбасіВідео

14:28

У МЗС звинуватили Угорщину: допомагає Путіну лютувати в УкраїніВідео

14:13

"Звільнили Кабаєву і позбавили мільярдного доходу": коханку Путіна ховають від санкцій

13:59

"Він тепер голий бігає": дід-партизан відібрав у російського окупанта форму та їжуВідео

13:56

Російська армія планувала різанину в Бучі - німецька розвідка перехопила розмови окупантів

13:50

Фейгін розповів Мосейчук про те, чому росіяни готові відправляти своїх дітей на війнуВідео

13:43

Потужний удар ЗСУ на Луганщині: орків вибили з позицій і захопили трофеїВідео

13:42

Війну в Україні зупинять руйнівні санкції проти РФ: Єрмак озвучив програму максимум

13:41

Олексій Арестович. Як Україна буде мстити за БучуВідеоблоги

13:36

"Вкрали матрац і забули квашені огірки": Скрипка показав, як у нього вдома "гостювали" окупантиВідео

13:11

ЗСУ потрібно вистояти 2-3 тижні: український генерал пояснив, як зміняться позиції у війні в УкраїніВідео

13:09

"Підсмажили" Алігатора: Арестович оцінив знищення "супервертоліта" РФВідео

13:06

"Нам вдалося зберегти дружну атмосферу": Логунова повідомила про розлучення зі Ступкою

13:03

У грудні вже було ясно, що війна неминуча: Арестович пояснив, чому українцям не сказали правдуВідео

Реклама
12:56

Росія застосовує авіацію на Донбасі, оскільки в решті України її трощить ППО - АрестовичВідео

12:53

ОП: Чернігів зруйнований на 70%, завдання – відновити його у найкоротший термін

12:40

Укравтодор розчистив 29 км траси Київ-Чоп

12:37

Збіговисько бомжів у калошах: з Туви перекидають гарматне м'ясо на війну в УкраїнуВідео

12:30

Бучанська різанина: мер розповів, що 90% загиблих були застреленіВідео

12:25

Як позбутися тарганів в квартирі і будинку - народні засоби, які допомагають

12:25

Путін готує для себе вихід з гаазького глухого кутаПогляд

12:00

Макаревич показав новонародженого сина і оприлюднив рідкісне ім'я (Фото)Відео

11:59

У розвідці Британії попередили про підготовку нового удару РФ: названо напрямокВідео

11:51

"Їм самим хочеться крові, вбивств і зґвалтувань": Кім пояснив, чому росіяни варті свого правителя

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти