"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

В Ірані звинуватили Сполучені Штати у підтримці Ізраїлю і заявили, що атаки на американські бази на Близькому Сході – відповідь Тегерана Вашингтону.

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Іран пригрозив Ірану війною через дії ЦАХАЛ у Секторі Гази / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Іранський президент Ібрагім Раїсі звинуватив Ізраїль у "перетині червоних ліній" і заявив про "злочини сіоністського режиму". Він пригрозив втручанням Тегерана у війну між Ізраїлем і ХАМАС та розкритикував США за підтримку Єрусалиму.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що Ізраїль "перетнув червоні лінії" і висловився про "злочини сіоністського режиму". Ситуація може призвести до втручання Тегерана у війну Єрусалиму з ХАМАС.

"Злочини сіоністського режиму перетнули червоні лінії, які можуть змусити кожного вжити заходів", - сказав Раїсі. відео дня

Крім того, він звинуватив США в підтримці Ізраїлю і прокоментував атаки на американські військові бази на Близькому Сході.

"Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США направили повідомлення осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою", - підкреслив Ібрагім Раїсі.

Позиція Ірану щодо війни Ізраїлю та ХАМАС

Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Гази. Є побоювання, що бойові дії можуть початися на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном. За такого сценарію ізраїльську державу можуть атакувати терористи Хезболла за підтримки Ірану.

Іран підтримує бойовиків ХАМАС у війні проти Ізраїлю. За даними американського порталу Axios, Тегеран може прямо або побічно втрутитися у війну в тому випадку, якщо ЦАХАЛ піде на розширення масштабів своєї військової операції в Газі.

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ в Секторі Гази увечері, 27 жовтня. Ізраїльські війська посилили атаки гази і закликали місцеве населення евакуюватися на південь.

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