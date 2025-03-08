Переговори з США у Саудівській Аравії: Зеленський назвав склад делегації

Зеленський наголосив, що Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни.

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Переговори з США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

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У Саудівській Аравії відбудеться зустріч команд України та США

Переговори з США відбудуться 11 березня

З боку України буде чітка налаштованість на конструктив

У Саудівській Аравії готується зустріч української та американської команд. Делегація України складатиметься з 4 представників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Він розповів, що почне наступний тиждень з візиту в Саудівську Аравію, де зустрінеться зі Спадкоємним принцом. Одразу після цього українські дипломатичні та військові представники залишаться для переговорів з американською командою. Вони відбудуться у вівторок, 11 березня.

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"Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси", – додав президент.

За словами Зеленського, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив і він сподівається, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – наголосив президент.

Переговори України та США у Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв Главред, кореспондентка Fox News раніше говорила, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц.

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Україна і США обговорюватимуть припинення вогню і рамки більш довгострокової угоди.

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