Переговори з США у Саудівській Аравії: Зеленський назвав склад делегації

Коротко:
- У Саудівській Аравії відбудеться зустріч команд України та США
- Переговори з США відбудуться 11 березня
- З боку України буде чітка налаштованість на конструктив
У Саудівській Аравії готується зустріч української та американської команд. Делегація України складатиметься з 4 представників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.
Він розповів, що почне наступний тиждень з візиту в Саудівську Аравію, де зустрінеться зі Спадкоємним принцом. Одразу після цього українські дипломатичні та військові представники залишаться для переговорів з американською командою. Вони відбудуться у вівторок, 11 березня.
"Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси", – додав президент.
За словами Зеленського, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив і він сподівається, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.
"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – наголосив президент.
Переговори України та США у Саудівській Аравії - що відомо
Як повідомляв Главред, кореспондентка Fox News раніше говорила, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц.
Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Україна і США обговорюватимуть припинення вогню і рамки більш довгострокової угоди.
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