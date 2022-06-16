Переговори з РФ і нова поставка зброї: що заявив Макрон після зустрічі із Зеленським

Макрон і Зеленський / president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли не примушувати Україну до мирних переговорів з Росією.

Як заявив Макрон на прес-конференції в Києві, українська влада особисто повинна визначити умови для діалогу з Кремлем.

"Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, тому що в один прекрасний день конфлікт повинен припинитися і повинні початися переговори. Але умови переговорів повинні бути визначені Україною: Франція і Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України і ніколи не вимагатимуть від України умов", - підкреслив глава французької держави.

Він також зазначив, що завжди інформував президента України Володимира Зеленського про контекст своїх переговорів з Путіним.

Франція передасть шість артустановок "Цезар"

Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар".

"Крім вже доставлених 12 "Цезарів", я прийняв рішення надати ще шість "Цезарів", - заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

САУ "Цезар" - це 155-мм самохідна артилерійська установка виробництва французької компанії Nexter. Стоїть на озброєнні Франції з 2008 року. На ній є автоматична система подачі снарядів. Максимальна скорострільність - 3 постріли за 18 секунд або 6-8 пострілів в хвилину в звичайному режимі.

Переговори з Путіним

Також президент Франції Еммануель Макрон вважає, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з Росією про всяк випадок. При цьому він отримував схвалення від українського президента Володимира Зеленського на всі контакти з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Нам потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - сказав Макрон.

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Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Як відомо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

Лідери прибули спецпотягом з Польщі, почавши поїздку пізно ввечері напередодні.

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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