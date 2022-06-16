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Кулеба на милицях та в гіпсі зустрічав Макрона і Шольца в Маріїнському палаці

16 червня 2022, 16:00

Глава українського МЗС прийшов на зустріч президента Зеленського з главами країн Європи на милицях і в гіпсі.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / president.gov.ua, Instagram

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийшов на зустріч з лідерами ЄС на милицях і в гіпсі.

Як відомо, 16 червня, до Києва прибули глави ФРН і президенти Франції, Італії та Румунії. Лідери зустрілися з президентів України Володимиром Зеленським у Києві.

Судячи з оприлюднених відеокадрів, глава українського МЗС Дмитро Кулеба прийшов на зустріч президента Зеленського з главами країн Європи на милицях і в гіпсі.

"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб'ють. Часу вибувати з лав зараз немає", - написав глава МЗС в Instagram напередодні.

Кулеба додав, що не збирається робити перерву в роботі.

"Продовжуємо активно працювати і втілювати пріоритети президента: тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки, вичавлювати статус кандидата для України. Навіть на милицях і одній нозі — вперед до перемоги", — підкреслив він.

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У Мережі з гумором натякнули, що Кулеба "підганяв" європейських лідерів у питанні підтримки України.

Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Як відомо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

Лідери прибули спецпотягом з Польщі, почавши поїздку пізно ввечері напередодні.

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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Еммануель Макрон Дмитро Кулеба Олаф Шольц
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