Макрон відповів на закиди через прохання "не принижувати Росію" / РБК-Україна

В Україні журналісти попросили Еммануеля Макрона прокоментувати його слова з вимогою "не принижувати Москву". У відповідь політик запевнив, що він перебуває на боці України.

Під час візиту Ірпеня політик почав захищатися, коли знову почув критику. Він підкреслив, що підтримує Україну у війні, пише BFM TV.

"Франція була поруч з Україною з першого дня. Без двозначності, ми разом з українцями", – запевнив Макрон.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

читайте такожУ Чехії різко відповіли Макрону на заклик "не принижувати Росію""Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а змогти вибратися з цього - важкий шлях", - сказав президент Франції.

Президент України Володимир Зеленський відповів на цю заяву лідера Франції нагадав, що Росія понад 8 років скоює злочини проти України. Макрон, як один з лідерів нормандської четвірки, добре знає обстановку в переговорному процесі, який постійно зривала Москва. Україну не принижують, а вбивають, держава відповідатиме тим же.

Читайте також: