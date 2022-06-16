"Всі російські злочинці повинні понести відповідальність": президент Румунії після візиту в Ірпінь

Клаус Иоганнис / presidency.ro

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав притягнути до міжнародної відповідальності російських військових злочинців.

"Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію і жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я настійно закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед Міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує", - написав Йоганніс в Twitter після візиту до Ірпеня разом з лідерами Франції, Італії та Німеччини.

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди відправився разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, заявив, що союзники повинні підтримувати Україну, щоб вона могла далі чинити опір і здобути перевагу.

Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Як відомо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

Лідери прибули спецпотягом з Польщі, почавши поїздку пізно ввечері напередодні.

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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