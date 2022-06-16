"Всі російські злочинці повинні понести відповідальність": президент Румунії після візиту в Ірпінь

Президент Румунії Клаус Йоханніс після відвідин Ірпеня шокований війною в Україні.
Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав притягнути до міжнародної відповідальності російських військових злочинців.
"Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію і жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я настійно закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед Міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує", - написав Йоганніс в Twitter після візиту до Ірпеня разом з лідерами Франції, Італії та Німеччини.
Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди відправився разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, заявив, що союзники повинні підтримувати Україну, щоб вона могла далі чинити опір і здобути перевагу.
Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну
Як відомо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни.
Лідери прибули спецпотягом з Польщі, почавши поїздку пізно ввечері напередодні.
У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.
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