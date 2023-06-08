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Зеленський - про "війну" Вагнера з Міноборони: Путін втратив свою владу

Андрій Ганчук
8 червня 2023, 16:42 оновлено 8 червня, 16:52
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У країні-агресорі Росії відбувається великий внутрішній скандал, і цьому слід радіти, сказав президент Володимир Зеленський німецьким журналістам.
Зеленський, Путін
Бізнес-партнери Путіна більше в нього не вірять - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Керівник держави-окупанта Росії Володимир Путін втратив колишню владу. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Welt він розповів про те, що Путін вже не має великі владні повноваження в Росії, як було раніше. Зараз у Кремлі великий скандал.

"Я думаю, що у них великий внутрішній скандал", - вважає Зеленський.

На його думку, в РФ йде дуже серйозна політична боротьба між державними і приватними арміями. Український гарант мав на увазі протистояння Міноборони окупантів і ПВК Вагнера.

Також президент вважає, що Путін втратив не тільки політичний, а й військовий вплив. Бізнес-партнери вже в нього не вірять.

"Я думаю, що Путін розуміє, що це відбувається. Я думаю, що він розуміє, що у нього є проблема. Там є непорозуміння, і я радий цьому. Коли це відбувається? Коли люди щось відчувають. Відчувають, що ситуація змінюється. І я думаю, що його бізнес-партнери втратили віру в нього. І це впливає і на військову сферу, і на багато інших речей. Путін втратив ту силу, яку мав раніше", - підкреслив Володимир Зеленський.

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня перейшов до відкритого конфлікту з керівництвом Міноборони країни-окупанта Росії - Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим.

Пригожин, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі звернувся до військового відомства з вимогою надати бойовикам зброю.

Пізніше Пригожин вивів своє бандформування з Бахмута Донецької області. Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що угруповання Вагнер практично повністю розбите.

У червні стало відомо, що 72-а бригада окупантів РФ обстріляла бойовиків Вагнера у Бахмутському районі. Вагнерівці взяли в полон її командира Романа Веневітіна, який заявив. Командир окупантів Веневітін сказав, що кадрові окупанти відкрили вогонь по бойовиках виходячи з особистих мотивів.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, в чому суть конфлікту Пригожина і Міноборони РФ:

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
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