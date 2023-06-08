"Путін реалізують політику спалених мостів: Маломуж назвав три козирі РФ

За словами Маломужа, Росія вже давно не може нічого зробити ні на півдні України, ні на сході.

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Маломуж про Путіна і підрив Каховської ГЕС / Колаж Главред, фото УНІАН, Главред, сайт Кремля

Росія в черговий раз довела, що діє так, як німці під час Другої світової війни. Як заявив в інтерв'ю Главреду колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, Путін і його оточення думають, що підрив Каховської ГЕС зупинить наші війська.

"Путін і його найближче оточення (Шойгу, Герасимов, Патрушев, Бортніков) реалізують політику спалених мостів. А тепер - ще й підриву гребель. Вони думають, що це зупинить наші війська, але даремно – нас це не зупинить", - каже Маломуж.

За словами Маломужа, Росія вже давно не може нічого зробити ні на півдні України, ні на сході.

"Путін у розпачі, тому він і запускає щоночі ракети по мирному українському населенню, в тому числі по жителям Київщини. Він все ще сподівається, посіявши страх і хаос серед українців, спровокувати протести, щоб українське населення змусило своє керівництво піти на переговори, але на російських умовах. Цей інструмент вже не раз довів свою неефективність, але інших у Росії вже майже немає", - говорив генерал.

Маломуж заявив, що у Росії залишалося три козирні карти.

"Перша з них - підрив Каховської ГЕС, і цю карту вона тільки що використовувала. Друга-шантаж ядерною загрозою, яка може виходити від Запорізької АЕС. Це надзвичайно турбує весь світ, бо створить проблеми не лише Україні, а й Туреччині, країнам Європи та самій Росії. Третя - використання ядерної зброї. Про розпач Росії свідчить те, що вона почала застосовувати найбільш варварські і нелюдські інструменти", - сказав він.

При цьому Маломуж зазначає, що до ядерних карт справа не дійде.

"Путін намагатиметься підвищувати ставки, але до ядерних карт, думаю, справа не дійде. Тому що це стане викликом для всього світу, і західні країни спробують запобігти будь-яким рухам Росії в цьому напрямку, завдавши ударів на випередження. За таких умов навіть останні партнери Росії - Індія і Китай - виступлять проти Москви. Зрештою Путін опиниться не просто в ізоляції, а перед жорстким вибором – загинути або піти на поступки. Або, третій варіант, Путіна усуне його оточення, щоб не допустити катастрофи з вини Росії, а в майбутньому не відповідати за це в міжнародних судах", - сказав він.

Росія підірвала Каховську ГЕС

У вівторок, 6 червня, окупаційні війська Росії здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго з'ясували, що вибух стався в машинному залі Каховської ГЕС. Станція повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС за наказом глави Кремля Путіна. На думку чиновника, подібні рішення приймаються виключно на вищому політичному рівні.

Представник Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що руйнування Каховської гідроелектростанції було б неможливим, якби агресор Росія не вторглася не територію України. Москва в будь-якому випадку несе відповідальність за інцидент.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, навіщо окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС:

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