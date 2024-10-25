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Переговори мали розпочатися: Путін заявив, що отримав пропозицію від України

Анна Ярославська
25 жовтня 2024, 07:38оновлено 25 жовтня, 09:52
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Господар Кремля стверджує, що План перемоги перекреслив можливість переговорів.
Путін, Зеленський
Путін заявив, що отримав "секретну пропозицію" від України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Офіс президента

Коротко:

  • Кремль через посередника нібито отримав "секретну пропозицію" від Києва
  • Путін заявив, що План перемоги перекреслив можливість переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для РФ і передав цю інформацію в Кремль. Про які саме пропозиції йдеться Путін не уточнив.

Свою заяву президент РФ озвучив на саміті БРІКС, пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

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За словами Путіна, він нібито погодився на пропозицію, але потім президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги. Це, як вважає глава Кремля, перекреслило можливість переговорів.

"Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості й угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики", - сказав господар Кремля.

На прохання оцінити від одного до десяти шанси врегулювання війни з Україною Путін сказав, що вважає недоцільним називати будь-які цифри і бали.

План перемоги - останні новини

Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом США. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом і кандидатами на посаду глави Білого дому Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Також Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Президент розповів американським політикам про свій План перемоги.

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

Переговори мали розпочатися: Путін заявив, що отримав пропозицію від України
Пункти Плану перемоги України / Інфографіка: Главред ​

План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час. Детальніше читайте в матеріалі: Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить.

Зеленський порівняв реакцію партнерів у США та Європі на План перемоги з обговореннями поставок Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16 у минулому, від яких на Заході спершу відмовилися, але потім поступово дійшли згоди в цьому питанні.

Відомо, що Зеленський готує ще один план - він стосуватиметься кроків, які мають бути зроблені всередині України.

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