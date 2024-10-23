План перемоги 'приречений на провал', а Запоріжжя стане ціллю РФ: головне зі статті The Economist

Білий дім побачив у Плані перемоги Зеленського "ескалаційний потенціал", розповів журналістам український високопоставлений чиновник.

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Україні дуже важливо зупинити наступ Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП, depositphoto.com.ua

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США не кажуть Зеленському, що його План перемоги "провальний"

Перемога Гарріс не дає жодних обіцянок щодо військової підтримки

Запорізька область стане ціллю РФ

РФ повернула до половини захопленої ЗСУ території Курської області

Світова війна вже триває

У США вважають, що План перемоги Зеленського "приречений на провал", але проблема в іншому - Вашингтон не говорить про це безпосередньо президенту, поділився в коментарі The Economist український високопосадовець.

За словами співрозмовника, План перемоги Зеленського був покликаний "посадити" Росію за стіл переговорів. Так звана примусова дипломатія дуже не сподобалася Білому дому - він побачив у ній "ескалаційний потенціал".

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"Вони кажуть, що це приречене на провал, хоча частина проблеми полягає в тому, що вони не кажуть про це (українському) президенту в обличчя", - цитує ЗМІ своє джерело.

Тим часом Росія, на відміну від демократичного Заходу, не надто переймається ризиками ескалації, зауважують самі журналісти. У цьому контексті The Economist згадує прибуття в РФ військ КНДР.

Цитуючи главу ГУР Кирила Буданова, ЗМІ зазначає, що північнокорейські солдати, залякані можливими наслідками в разі невдач для своїх сімей на Батьківщині, є "причиною для занепокоєння".

Загалом, Україна зіткнулася з нестачею допомоги Заходу, що ризикує якщо не перерватися, то різко скоротитися у 2025 році (про що вже оголосили Німеччина і Франція). Також під питанням будуть прийняті 50 млрд доларів кредиту за рахунок коштів заморожених активів РФ у рамках допомоги G7, якщо до влади в США прийде Дональд Трамп.

"Якщо Дональд Трамп переможе на виборах, які відбудуться за 2 тижні, більша частина військової допомоги може бути припинена. Перемога Камали Гарріс також не дає жодних обіцянок", - йдеться в матеріалі.

У цей час, пишуть автори статті, Росія за рахунок великих втрат у солдатах і техніці просувається на Донбасі і навіть нібито повернула до половини захоплених ЗСУ районів Курської області. За словами високопоставленого українського чиновника, наступною ціллю окупантів вельми ймовірно стане Запорізька область (зараз РФ контролює місто-супутник ЗАЕС Енергодар, - Главред).

Особливу увагу автори статті виділили згуртуванню так званої осі зла - Ірану-КНДР-Росії - на тлі роз'єднань і нерішучості демократичних країн світу, які помітно програють диктатурам.

Вісь зла - що слід знати про союз диктатур / Інфографіка: Главред

Росія вже публічно зміцнює військове співробітництво з Китаєм, Іран постачає Москві ударні дрони-камікадзе (використання балістичних ракет, обіцяних Тегераном, автори ще не бачать, - Главред), а Кім Чен Ин відправив воювати з Україною своїх солдатів.

Журналісти знову цитують Буданова, який відповів, що "Україна по вуха у світовій війні".

"У нас тільки партнери, у них - союзники. Як і в перші дні Другої світової війни - її ще не всі бачать", - підсумував глава ГУР.

Що таке The Economist? The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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