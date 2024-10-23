План перемоги 'приречений на провал', а Запоріжжя стане ціллю РФ: головне зі статті The Economist

Головне:
- США не кажуть Зеленському, що його План перемоги "провальний"
- Перемога Гарріс не дає жодних обіцянок щодо військової підтримки
- Запорізька область стане ціллю РФ
- РФ повернула до половини захопленої ЗСУ території Курської області
- Світова війна вже триває
У США вважають, що План перемоги Зеленського "приречений на провал", але проблема в іншому - Вашингтон не говорить про це безпосередньо президенту, поділився в коментарі The Economist український високопосадовець.
За словами співрозмовника, План перемоги Зеленського був покликаний "посадити" Росію за стіл переговорів. Так звана примусова дипломатія дуже не сподобалася Білому дому - він побачив у ній "ескалаційний потенціал".
"Вони кажуть, що це приречене на провал, хоча частина проблеми полягає в тому, що вони не кажуть про це (українському) президенту в обличчя", - цитує ЗМІ своє джерело.
Тим часом Росія, на відміну від демократичного Заходу, не надто переймається ризиками ескалації, зауважують самі журналісти. У цьому контексті The Economist згадує прибуття в РФ військ КНДР.
Цитуючи главу ГУР Кирила Буданова, ЗМІ зазначає, що північнокорейські солдати, залякані можливими наслідками в разі невдач для своїх сімей на Батьківщині, є "причиною для занепокоєння".
Загалом, Україна зіткнулася з нестачею допомоги Заходу, що ризикує якщо не перерватися, то різко скоротитися у 2025 році (про що вже оголосили Німеччина і Франція). Також під питанням будуть прийняті 50 млрд доларів кредиту за рахунок коштів заморожених активів РФ у рамках допомоги G7, якщо до влади в США прийде Дональд Трамп.
"Якщо Дональд Трамп переможе на виборах, які відбудуться за 2 тижні, більша частина військової допомоги може бути припинена. Перемога Камали Гарріс також не дає жодних обіцянок", - йдеться в матеріалі.
У цей час, пишуть автори статті, Росія за рахунок великих втрат у солдатах і техніці просувається на Донбасі і навіть нібито повернула до половини захоплених ЗСУ районів Курської області. За словами високопоставленого українського чиновника, наступною ціллю окупантів вельми ймовірно стане Запорізька область (зараз РФ контролює місто-супутник ЗАЕС Енергодар, - Главред).
Особливу увагу автори статті виділили згуртуванню так званої осі зла - Ірану-КНДР-Росії - на тлі роз'єднань і нерішучості демократичних країн світу, які помітно програють диктатурам.
Росія вже публічно зміцнює військове співробітництво з Китаєм, Іран постачає Москві ударні дрони-камікадзе (використання балістичних ракет, обіцяних Тегераном, автори ще не бачать, - Главред), а Кім Чен Ин відправив воювати з Україною своїх солдатів.
Журналісти знову цитують Буданова, який відповів, що "Україна по вуха у світовій війні".
"У нас тільки партнери, у них - союзники. Як і в перші дні Другої світової війни - її ще не всі бачать", - підсумував глава ГУР.
Що таке The Economist?
The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.
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