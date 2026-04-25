Кремль зробив заяву про переговори із Зеленським: в РНБО назвали ціль Путіна

Кремль одночасно намагається нав’язати вигідні для себе меседжі Заходу й Китаю та готується до активізації бойових дій на фронті, зазначив Коваленко.

Переговори Зеленського і Путіна - в РНБО назвали ціль Путіна

Заяви Кремля про готовність до переговорів із Зеленським спрямована на США та Китай

Путін без виходу ЗСУ з Донбасу не піде на завершення війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна до переговорів із Володимиром Зеленським, але лише на етапі завершального оформлення домовленостей. Як повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко в коментарі 24 каналу, такі заяви спрямовані не стільки на Україну, скільки на зовнішніх геополітичних гравців.

Коваленко вважає, що Росія намагається сформувати у Дональда Трампа враження, ніби саме вона готова до миру, тоді як Україна начебто не демонструє такої позиції.

Крім того, подібні меседжі адресуються і Китаю, оскільки існує ризик, що Пекін може в певний момент вимагати від Москви припинення війни. При цьому Китай, за словами очільника ЦПД, залишається ключовим економічним і політичним союзником російського режиму.

"Тому вони знову ведуть свою гру: Путін готовий зустрітись, але Україна не хоче миру. Це брехня. Путін не готовий зустрічатися. І президент України, і голова Офісу Президента говорили про те, що ніхто не віддасть і міліметра української землі. Ключова умова росіян – вихід з Донбасу, але ніякого виходу звідти не буде. Путін без цього на мир йти не хоче", - вказав він.

Коваленко вважає, що Путіну залишається лише намагатися перекладати відповідальність на Україну, хоча міжнародна спільнота розуміє справжнє джерело війни. Він підкреслює, що російський лідер міг би зупинити бойові дії одним рішенням, але свідомо цього не робить. У цьому контексті речник Кремля Дмитро Пєсков, як досвідчений чиновник, формує заяви таким чином, щоб їх було зручно використовувати в російській пропаганді для зовнішньої аудиторії.

Водночас, за оцінкою Коваленка, Росія планує продовжувати активні штурмові дії протягом весни та літа, зосереджуючи основні зусилля на сході України та Запорізькому напрямку. Окремі спроби тиску також очікуються на інших ділянках фронту, зокрема на Сумщині та Харківщині, щоб змусити Україну розпорошувати резерви.

Він зазначає, що ворог продовжує накопичувати ресурси попри значні втрати, однак у підсумку ці плани не принесуть результату і завершаться провалом.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що світові лідери мають безпосередньо спілкуватися з Володимиром Путіним, щоб змусити його припинити війну, оскільки пошук компромісів може виявитися неефективним.

У Кремлі заявили про готовність Путіна до особистої зустрічі із Зеленським, однак підкреслили, що такі переговори можливі лише на етапі завершення домовленостей, повідомив речник Дмитро Пєсков.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Анкара готова виступити посередником і сприяти організації прямих переговорів між Україною та Росією на рівні лідерів.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

