Завершення війни в Україні: Трамп розповів про переговори із Зеленським і Путіним

Дональд Трамп повторив свою заяву про "ненависть" між лідерами України та Росії.

Дональд Трамп прокоментував переговори щодо завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Як він підкреслив в інтерв'ю Fox News, США "працюють над ситуацією з Росією, Росією та Україною".

"Я дійсно спілкуюся з ним (Путіним, – ред.), і я дійсно спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови", – сказав президент США, а також висловив надію, що війну вдасться врегулювати.

При цьому Трамп повторив свою заяву про "ненависть між Путіним і Зеленським".

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським – це смішно. Це божевілля. А ненависть – це погана річ. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це трапиться", – додав він.

Раніше Главред писав про те, чому Трампа перестають сприймати серйозно. Зараз Трамп, рейтинг якого стрімко падає, більше за інших зацікавлений у якнайшвидшому закінченні вкрай непопулярної в США війни.

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

