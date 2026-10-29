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"Ланністери приїхали": зірку "Гри престолів" помітили в Києві

Христина Трохимчук
29 жовтня 2026, 16:07
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Ніколай Костер-Вальдау здійснив неанонсований візит до Києва та перечекав повітряну тривогу в метро.
Микола Костер-Вальдау у Києві
Ніколай Костер-Вальдау у Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ніколай Костер-Вальдау; imdb.com

Ви дізнаєтеся:

  • Де помітили виконавця ролі Джейме Ланністера
  • Як українці в соцмережах відреагували на візит актора

Голлівудський актор датського походження Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв роль Джеймі Ланністера в культовому серіалі "Гра престолів", здійснив неанонсований візит до України. Зірка на власному досвіді зіткнувся з реаліями війни, з якими щодня живуть українці, і був змушений спускатися в київське метро під час повітряної тривоги. Про це повідомило видання Khaosod Online.

Про візит світового актора стало відомо завдяки уважним киянам. Напередодні Костера-Вальдау сфотографували на станції метро "Золоті ворота", куди він разом з іншими мешканцями та гостями столиці спустився під час загрози чергового повітряного удару з боку РФ. Повідомляється, що виконавець ролі Царевбивці навіть поставив розкладачку, щоб перечекати небезпечні години під землею.

відео дня
Микола Костер-Вальдау у київському метро
Ніколай Костер-Вальдау у київському метро / threads.com, скрін з відео elzwasteland

У Threads також з’явилося спільне фото з актором із популярного столичного закладу на Подолі. Шанувальниця, яка зустріла зірку, зазначила, що він виявився дуже приємним у спілкуванні.

"Він неймовірно приємний і красивий чоловік. На жаль, поговорити не вдалося, бо він поспішав. Але ймовірність зустріти його на вулицях Києва ще дуже велика, особливо на Подолі", - поділилася емоціями шанувальниця.

Микола Костер-Вальдау з прихильницею у Києві
Ніколай Костер-Вальдау з прихильницею в Києві / скрін з Threads

Українські шанувальники "Гри престолів" миттєво підхопили новину про приїзд актора й засипали соцмережі іронічними коментарями.

"Ланністери прибули до Київської Гавані".

"Джеймі приїхав на допомогу Вінтерфеллу та Півночі перед зимовим навалою".

"Царевбивця не хоче з’їздити до Москви? Дуже треба!"

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Про персону: Ніколай Костер-Вальдау

Ніколай Костер-Вальдау - данський актор, сценарист, продюсер і режисер, повідомляє Вікіпедія. Широку міжнародну популярність та номінації на престижні премії ("Еммі", "Сатурн", Гільдії кіноакторів та інші) здобув завдяки ролі Джейме Ланністера в культовому фентезі-телесеріалі HBO "Гра престолів", у якому знімався з 2011 по 2019 рік.

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