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Кулеба поставив на місце лідера Чехії, який натякнув на поступки України РФ

18 лютого 2023, 18:31
Дмитро Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок.
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жорстко відреагував на заяви обраного президента Чехії Петера Павела з приводу того, що Україні можливо доведеться піти на поступки РФ.

"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого", - процитував міністр Павела в ході дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок: "Немає різниці між тими, хто говорить фразу "Україна, можливо, поступиться" і фразу "Україні, ймовірно, доведеться поступитися". Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".

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Як пише видання, інші учасники дискусії також вступили в суперечку з Павелом. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив: "Тим, хто говорить "будьте реалістичними", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістичним" означало не припускати, що сьогодні ми опинилися тут. Бути реалістичним означає бути короткозорим".

Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що РФ повинна заплатити високу ціну за атаку на Україну: "Всі 400 млн заморожених російських грошей повинні бути витрачені в Україні. Ціна для Росії за цей напад повинна бути дійсно високою. Якщо вона буде такою, яку вони подужають - то буде новий напад. І Росія повинна дійсно програти війну".

Скандальна заява Петра Павела

Раніше Павел заявив, що Захід повинен бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.

"Нам треба бути обережним у тому, щоб підштовхувати Україну до певного результату. Можливо в якийсь момент Україна змінить своє бачення", - додав він.

Петер Павло зазначив, що поразка РФ має різні сценарії, в тому числі ті, які Захід повинен уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам ні з ким вести переговори про роззброєння", підкреслив він і закликав "бути реалістичними - сподіватися на краще, проте готуватися до гіршого".

Раніше Кулеба заявив, що на річницю повномасштабного російського вторгнення в ООН і в усьому світі пройдуть "великі події", присвячені обговоренню агресії Росії проти України.

Як зазначив Кулеба в інтерв'ю, процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН неминуче затягнеться. Однак 23 і 24 лютого в Нью-Йорку пройдуть "великі події" і ці два дні будуть присвячені виключно російській збройній агресії і майбутній перемозі України.

Читайте більше:

Петр Павел Дмитро Кулеба новини Чехії війна Росії та України
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