Сі Цзіньпін озвучив думку про війну в Україні та назвав цілі візиту в РФ

Лідер Китаю заявив, що візит до Росії спрямований на зміцнення дружби та миру. Тим часом Путін також озвучив очікування від майбутніх переговорів.

Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться в Москві 20-22 березня / Фото: сайт Кремля / kremlin.ru

Глава КНР Сі Цзіньпін напередодні візиту до Росії опублікував статтю для Російської газети, в якій розповів про ставлення до ситуації в Україні.

У своїй статті китайський лідер назвав війну Росії та України "кризою".

"З початку минулого року спостерігається тотальне загострення української кризи. Китай на основі самої суті того, що відбувається незмінно займає об'єктивну й неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню і мирних переговорів. Озвучена мною низка бачень є основним принципом Китаю при українському врегулюванні", - написав Сі Цзіньпін.

відео дня

За словами глави Китаю, мова йде, зокрема, про "необхідність дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав в області безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, і забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва і поставок".

За словами Сі Цзіньпіна, "складні проблеми не мають простих рішень".

"Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи і шлях до міцного миру і спільної безпеки в світі знайдуться, якщо всі будуть керуватися концепцією спільної, комплексної, спільної та стійкої безпеки, продовжувати діалог і консультації в рівноправному, розсудливому і прагматичному ключі", - написав він.

Сі Цзіньпін також акцентував увагу на темі відносин Китаю й Росії.

"За 70 з гаком років китайсько-російські відносини пройшли досить непростий шлях. Озираючись на минуле, ми глибоко усвідомлюємо, що сьогоднішній рівень китайсько-російських відносин дався нелегко, слід дбайливо зберігати нев'янучу дружбу між Китаєм та Росією", - йдеться у статті.

Лідер Китаю додав, що нинішній візит до Росії спрямований на зміцнення дружби і миру, готовий разом з Путіним намітити нові плани для розвитку російсько-китайських відносин.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна також написав статтю для одного з найбільших ЗМІ Китаю - "Женьмінь Жибао".

У статті Путін вказує, що візит Сі Цзіньпіна є значущою подією та Росія пов'язує великі очікування з майбутніми переговорами.

Путін називає Сі Цзіньпіна справжнім другом, який вже як брат, і відзначає прогрес, досягнутий у двосторонніх зв'язках протягом останніх десяти років.

"Російсько-китайські відносини вийшли на найвищий за всю їх історію рівень і продовжують міцніти, за своєю якістю вони перевершують військово-політичні союзи часів Холодної війни, немає будь-яких обмежувачів або заборонених тем. Наш політичний діалог став гранично довірчим, стратегічна взаємодія – всеосяжною та вступає в нову епоху", - написав Путін.

Президент РФ заявляє, що Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання "української кризи" і вітає готовність Китаю зіграти конструктивну роль в його врегулюванні.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

17 березня в Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії 20-22 березня. Він приїде на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

17 березня спікер МЗС Китаю Ван Веньбін, заявив, що Сі Цзіньпін під час візиту в РФ відстоюватиме "об'єктивну й неупереджену" позицію Китаю по відношенню до російсько-української війни та буде просувати необхідність мирного врегулювання.

"Позиція Китаю зводиться до однієї пропозиції, яка полягає в тому, щоб закликати до миру і сприяти переговорам", — сказав він.

Поїздка Сі Цзіньпіня в Москву відбудеться на фоні спроб Пекіна представити себе нейтральним посередником у війні РФ проти України, зберегти свої відносини без кордонів з РФ і відновити зв'язки із Заходом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Сі Цзіньпін під час офіційного візиту в РФ, ймовірно, буде обговорювати з російським диктатором Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій та зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, повідомляла газета The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова, глава Білого дому не повідомив.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як буде виглядати "виграш" або "нічия" - вже неважливо.

Інші новини: