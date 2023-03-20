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В України буде лише одна спроба піти у великий контрнаступ – президент Чехії

20 березня 2023, 07:40
Контрнаступ українських військових повинен відбутися упродовж кількох місяців. Вікно можливостей відкрите цього року, далі буде важче це зробити.
Украинские военные, Петр Певел
Президент Чехії висловив думку, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ/ 93 ОМБр Холодний Яр, Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що Україна повинна піти у контрнаступ проти російських окупантів цього року. За його словами, якщо це не буде зроблено цього року, далі буде важче отримати допомогу від союзників на нову спробу.

Про це Павел сказав в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita. За його словами, "вікно можливостей відкрите цього року".

"Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного", – сказав Павел.

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Він зазначив, що контрнаступ українських військ повинен відбутися упродовж кількох місяців, і додав, що після наступної зими буде важче отримати від партнерів необхідну допомогу.

Скандальні висловлювання Петра Павела

Раніше Павел заявив, що Захід повинен бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв такої поразки. Петер Павел зазначив, що поразка РФ має різні сценарії, зокрема й ті, яких Захід повинен уникнути. Серед них президент Чехії назвав ті, які призведуть до розвалу Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жорстко відреагував на заяви обраного президента Чехії Петера Павела з приводу того, що Україні можливо доведеться піти на поступки РФ.

При цьому Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок: "Немає різниці між тими, хто говорить фразу "Україна, можливо, поступиться" і фразу "Україні, ймовірно, доведеться поступитися". Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".

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