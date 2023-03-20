В України буде лише одна спроба піти у великий контрнаступ – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що Україна повинна піти у контрнаступ проти російських окупантів цього року. За його словами, якщо це не буде зроблено цього року, далі буде важче отримати допомогу від союзників на нову спробу.
Про це Павел сказав в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita. За його словами, "вікно можливостей відкрите цього року".
"Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного", – сказав Павел.
Він зазначив, що контрнаступ українських військ повинен відбутися упродовж кількох місяців, і додав, що після наступної зими буде важче отримати від партнерів необхідну допомогу.
Скандальні висловлювання Петра Павела
Раніше Павел заявив, що Захід повинен бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоб уникнути небажаних сценаріїв такої поразки. Петер Павел зазначив, що поразка РФ має різні сценарії, зокрема й ті, яких Захід повинен уникнути. Серед них президент Чехії назвав ті, які призведуть до розвалу Росії.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жорстко відреагував на заяви обраного президента Чехії Петера Павела з приводу того, що Україні можливо доведеться піти на поступки РФ.
При цьому Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок: "Немає різниці між тими, хто говорить фразу "Україна, можливо, поступиться" і фразу "Україні, ймовірно, доведеться поступитися". Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо".
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