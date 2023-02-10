"Росія це запам'ятає": Кулеба заінтригував новинами про "великі події" у річницю вторгнення РФ

Глава української дипломатії наголосив, що в ці дні весь світ "працюватиме у правильному напрямку".

Кулеба анонсував "великі події" у річницю російського вторгнення / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на річницю повномасштабного російського вторгнення в ООН та в усьому світі відбудуться "великі події", присвячені обговоренню агресії Росії проти України.

Як зазначив Кулеба в інтерв'ю журналісту Вадиму Карп'яку, процес виключення Росії з Ради безпеки ООН неминуче затягнеться. Проте 23 та 24 лютого в Нью-Йорку пройдуть "великі події" і ці два дні будуть присвячені виключно російській збройній агресії та майбутній перемозі України.

Глава української дипломатії наголосив, що в ці дні весь світ "працюватиме у правильному напрямку".

"Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Скажу так: Росія запам'ятає, як світ відзначить річницю її повномасштабної агресії проти України", - зауважив Кулеба.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ. "Окупанти накопичили остаточні сили для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений Подоляк.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, російська армія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ з метою захопити весь Донбас. Окупанти це хочуть зробити, поки Україна ще не отримала потужні танки від західних партнерів.

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