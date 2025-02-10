Макрон різко звернувся до Трампа і закликав розв'язувати проблему війни в Україні

Головним пріоритетом Європи є програма конкурентоспроможності, програма оборони та безпеки.

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Еммануель Макрон звернувся до Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

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Макрон закликав США сконцентруватися на пріоритетних питаннях

Європейський Союз має бути готовим відстоювати свої інтереси

Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про додаткові тарифи для Європейського Союзу, закликав американську адміністрацію сконцентруватися на пріоритетних питаннях.

"Я думаю, що це не головний пріоритет у нинішніх умовах, враховуючи всі виклики, які ми маємо. Ми маємо виправити (ситуацію в - ред.) Україні, ми маємо ситуацію на Близькому Сході, ми маємо конкуренцію між США та Китаєм, і ми маємо всі ці інновації від штучного інтелекту до чистих технологій. Чесно кажучи, я не думаю, що це має бути головним пріоритетом", - заявив він в інтерв'ю CNN.

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Водночас французький президент наголосив, що Європейський Союз має бути готовим відстоювати свої інтереси.

"Я вважаю, що Європейський Союз не повинен чекати ініціативи інших і просто реагувати. Що ми повинні зробити, так це діяти від себе і сказати нашим людям, що це наш проєкт. Це те, що ми хочемо. Ось чому для мене головним пріоритетом Європи є програма конкурентоспроможності, програма оборони та безпеки є моєю амбіцією, і давайте рухатися швидше для себе. Якщо тим часом у нас виникнуть проблеми з тарифами, ми їх обговоримо і вирішимо", - додав Макрон.

Раніше Макрон дав тривожний прогноз щодо війни в Україні. Нові загрози змушують Францію адаптуватися, підкреслив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, Макрон раніше сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

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