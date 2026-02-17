Рус
Через атаки РФ Укрзалізниця змінює рух поїздів: що треба знати пасажирам

Інна Ковенько
17 лютого 2026, 10:06
УЗ попереджає про обмеження руху поїздів в низці регіонів.
Укрзалізниця змінює маршрути поїздів у низці регіонів через загрозу обстрілів/ Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Коротко:

  • Укрзалізниця повідомила про зміну маршрутів поїздів у низці регіонів
  • Причиною стали загроза атак БПЛА та пошкодження інфраструктури

Укрзалізниця оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів станом на 17 лютого. Через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах частина маршрутів змінена, окремі рейси обмежені або замінені автобусним сполученням, повідомляють в компанії.

Сумщина та Чернігівщина

Повідомляється, що на Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди наразі курсують лише до та з Конотопа. Подальше сполучення у північному напрямку забезпечується приміськими поїздами або автобусами.

На території Чернігівської області додаткових обмежень поки не запроваджували, однак на славутицькому та ніжинському напрямках можливі затримки. Контактна мережа на цих дільницях регулярно зазнає пошкоджень унаслідок атак російських БПЛА і складних погодних умов.

Харківщина

На Харківщині рух поїздів на пошкодженій ділянці в районі Лозової відновили, але від Лозової в напрямку Краматорська слід скористатися автобусами.

Автобуси благодійної ініціативи "Проліски" курсують безкоштовно та здійснюють обов’язкову реєстрацію пасажирів перед посадкою.

Регіональні експреси на ізюмському напрямку здійснюють рух за графіком.

Запоріжжя

На Запоріжжі моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі.

Низка поїздів далекого сполучення курсують лише до та з Дніпра:

  • №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів;
  • №5/6 Ясіня - Запоріжжя;
  • №39/40 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино;
  • №731/732 Київ - Запоріжжя - Київ;
  • №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів.

Водночас пара регіональних поїздів працює сегментовано - на ділянках Запоріжжя - Синельникове та Синельникове - Дніпро.

У компанії додають, що подальші рішення щодо сполучення між Дніпром і Запоріжжям ухвалюватимуться оперативно залежно від ситуації.

"Важливо: увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ - так ви першими отримуватимете оновлення. Там же, у розділі "Часті питання", є пам’ятка з алгоритмом дій під час загрози атаки - краще мати під рукою, навіть якщо не знадобиться", - інформують в УЗ.

Як РФ змінить тактику обстрілів - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Атака РФ на Україну 17 лютого - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 17 лютого РФ атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Попередньо відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, вночі окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а після шостої години ранку ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ракети помітили на Миколаївщині, на Полтавщині в напрямку Кременчука, північніше Миколаєва в напрямку Одеської області, біля Черкас південно-західним курсом.

Читайте також:

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

