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"Війська НАТО не підіпруть кордон України": цього року треба завершити поточну фазу війни – Яковенко

21 марта 2023, 15:59
В Альянсі дотримуються позиції, що жоден солдат НАТО не повинен постраждати в цій війні.
Игорь Яковенко, украинские военные
Війська НАТО не підіпруть кордон України, вважає Яковенко/ 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Країна-агресорка Росія не буде воювати з Північноатлантичним альянсом, це абсолютно виключено, і це гарна новина. Проте є і погана новина, яка полягає у тому, що війська НАТО цього року не підіпруть український кордон, щоб допомогти Україні захиститися від РФ.

У блоці дотримуються позиції, що у війні Росії проти України не повинен постраждати жоден солдат Альянсу. Про це сказав російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв’ю Главреду.

Яковенко зазначає, що черговим підтвердженням небажання Росії воювати з НАТО є реакція країни-агресорки на проліт американського бомбардувальника поруч з Санкт-Петербургом. У РФ навіть не відправили літаки на перехоплення цього бомбардувальника. Натомість у країні-агресорці довго і голосно раділи збиттю американського дрона над Чорним морем.

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"Весь минулий тиждень у РФ минув в атмосфері величезного свята. Два російських винищувачі напали на американський безпілотник, облили його гасом, відірвали йому хвіст, і втопили в Чорному морі. Росіяни вважали це великою перемогою. А от до цього американський бомбардувальник B-52Н політав поруч з Санкт-Петербургом. Причому це бойовий літак, який є носієм дуже серйозних ракет і здатен знищити Петербург. Але от чомусь жоден винищувач РФ не вилетів на зустріч, не облив його гасом, не відірвав хвіст і не втопив у водах Балтійського моря. Якось так от не сталося", – зазначає російський опозиційний політик.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Така поведінка РФ у цих двох згаданих ситуаціях показує, що Росія не буде воювати з НАТО, що є гарною новиною.

Проте є і погана новина, яка полягає у тому, що військовий контингент Альянсу не буде підпирати український кордон, каже Яковенко.

"Я сумніваюся в тому, що в цьому році війська Альянсу підіпруть український кордон своїм військовим контингентом і озброєннями. Блок дотримується позиції, згідно з якою жоден солдат НАТО не повинен постраждати в цій війні", – зазначає він.

Яковенко наголошує, що зараз ситуація є невизначеною. За його словами, потрібно намагатися у 2023 році завершити поточну фазу війни.

"Я не кажу про всю війну в цілому. Завершення нинішнього етапу залежить від постачань зброї. Готовність України захищатися до останнього, демонструвати вишкіл і бойову злагодженість – це константа. Змінною є процес постачань зброї, і тут можуть бути свої варіанти", – сказав він.

Україна і НАТО

Раніше Яковенко зазначав, що війна може не припинитися навіть після звільнення захисниками України усіх українських територій, якщо Путін залишиться при владі в РФ. У такому разі лінія фронту може просто зміститися на кордон станом на 1991 рік. Повністю зупинити війну за таких умов зможуть лише війська НАТО, якщо вони стануть на кордоні між Україною та Росією.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.

Також раніше повідомлялося, що у найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок покликаний перешкодити РФ розширити свою війну за межі України. Перший ешелон, який може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висунення до кордону упродовж 10 днів, може бути залучений з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які Альянс вже створив на східному фланзі.

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