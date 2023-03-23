Військовий експерт пояснив, чи допоможуть Європа і НАТО Україні своїми солдатами

Українцям не варто очікувати, що Європа і НАТО допомагатимуть ЗСУ не тільки зброєю, а й солдатами. Таку думку висловив в інтерв'ю Главреду директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
"Живою силою нам допомагати не будуть, тому що Україна не є членом НАТО. Це було сказано нам відразу, і на це, загалом-то, ніхто у нас не розраховує. Єдине, на що ми розраховували, це на те, що номенклатура постачання озброєнь буде трохи іншою і буде більше відповідати потребам ЗСУ у відбитті російської агресії. Я маю на увазі авіацію, постачання важкої бронетанкової техніки хоча б в середині минулого року", − сказав він.
Як каже Сунгуровський, саме тому українське командування формують потужне угруповання для контрнаступу на російських окупантів.
"Тоді війна набула б зовсім інших параметрів і з точки зору втрат російських військ, і з точки зору темпів наступу ЗСУ. Оскільки цього не було зроблено, то зараз ми готуємося до надходження таких озброєнь сьогодні і готуємо наш контрнаступальний ударний кулак для того, щоб звільняти наші окуповані території", − підсумував він.
Хто такий Микола Сунгуровський?
Військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова
Україна і НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі. Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.
Також раніше повідомлялося, що в найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок покликаний перешкодити РФ розширити свою війну за межі України. Перший ешелон, який може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висунення до кордону протягом 10 днів, може бути притягнутий з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які Альянс вже створив на східному фланзі.
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