В'ятрович пояснив, чи штовхнув Путін Україну своєю агресією в обійми НАТО

Війна, каже Володимир В'ятрович, зіграла величезну роль каталізатора, прискорила процеси зближення України і НАТО. Але точно не завдяки Путіну.

Володимир в'ятрович і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Максимальне прискорення зближення України з НАТО сталося не завдяки самій агресії, яку проти нашої країни розв'язав російський диктатор Путін, а завдяки реакції українців на неї.

Про це сказав, відповідаючи на запитання читача в рамках чату на Главреді історик, нардеп і колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Давайте не надто величати Путіна, а то дійде до того, що у нас почнуть ставити пам'ятники Путіну за те, що він об'єднав українців. Звичайно, війна зіграла величезну роль каталізатора, прискорила процеси. Але насправді те, що стосується змін у мовній політиці, в переосмисленні минулого – це те, що закладалося як основа державної політики системно з 2014 року після перемоги Майдану. Після 2022 року все це стало набагато швидше. Але це точно не завдяки Путіну, а завдяки нашій реакції на агресію Путіна", ‒ сказав він.

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Україна і НАТО

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі. Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.

Також раніше повідомлялося, що в найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок покликаний перешкодити РФ розширити свою війну за межі України. Перший ешелон, який може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висунення до кордону протягом 10 днів, може бути притягнутий з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які Альянс вже створив на східному фланзі.

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