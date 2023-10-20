"Це може бути довго": в ОП дали несподіваний прогноз щодо термінів закінчення війни

Михайло Подоляк розповів про те, що потрібно зробити Силам оборони, щоб переламати ситуацію на свою користь.

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Михайло Подоляк оцінив ймовірні терміни закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував питання співвідношення кількості збройних сил України та країни-агресора РФ, а також кількісної переваги РФ у військовій техніці.

В інтерв'ю Каналу 24 він підкреслив, що на сьогодні на окупованій території України перебуває близько 350-380 тисяч мобілізованих РФ.

Разом з тим представник ОП пояснив, що для того, щоб переламати ситуацію на свою користь Силам оборони немає необхідності знищувати всіх окупантів разом з технікою, а досить домогтися важливого прориву на одній з ділянок фронту, який послужить каталізатором негативних процесів в РФ.

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"Я ж коли говорю про суттєво тактичну поразку - це означає, що на якомусь напрямку буде прорив, який обвалить лінію фронту певною протяжністю. Після цього почнуться інші процеси. Ті ж мобілізовані почнуть дезертирувати, тікати на свою територію", - не виключив він.

Водночас співрозмовник зазначив, що будь-яке число знищеної військової техніки ворога на полі бою - це успіх, який наближає перемогу.

"Один знищений російський танк - це дуже багато. Саме тому 11 - це просто гіпербагато. Я хочу, щоб ми без такого цинізму говорили про те, що "у них 3 тисячі танків, а 11 знищили, це може бути довго". Так, це може бути довго. Але ті хлопці, які знищили 11 танків, зробили 11 величезних кроків для того, щоб ми прискорили перемогу", - додав Подоляк.

Прогнози закінчення війни

Раніше в Bloomberg дали сумний прогноз щодо закінчення війни в Україні. Швидке рішення на полі бою рідко буває. Контрнаступ ЗСУ було шалено переоцінено "яструбами" в США і Європі, вважає Макс Гастінгс.

Нагадаємо, раніше з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни. В ході війни сторони активно застосовують нові інтегровані системи управління боєм.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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