"Диявол криється в деталях": у Путіна оцінили терміни укладення миру з Україною

Спочатку планується обмін проєктами документів між Києвом та Москвою. Потім мають початися складні переговори.

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Дмитро Пєсков зробив заяву про мирну угоду з Україною та її терміни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Коротко:

У Кремлі прокоментували перебіг мирних переговорів

Пєсков відмовився назвати терміни укладення мирної угоди

Термінів укладення мирної угоди між Росією та Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії. Про це заявив прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, зараз планується обмін проектами документів між Києвом і Москвою. Кожна сторона готуватиме свої варіанти, після чого мають розпочатися складні переговори щодо узгодження єдиного тексту, передає російське пропагандистське агенство ТАСС.

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"Термінів немає і бути не може. Усі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, весь диявол у деталях", - сказав Пєсков.

"Будуть формулюватися проєкти і з російського, і з українського боку. Буде здійснено обмін цими проектами документів, ну і потім складні контакти з вироблення єдиного тексту", - зазначив спікер Кремля.

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Господар Кремля Путін назвав розмову з Трампом "змістовною, відвертою і вельми корисною". Путін висловив подяку Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України. За словами президента РФ, припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.

Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

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