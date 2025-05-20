"Два-чотири тижні": Трамп сказав, коли можна буде оцінити мирні зусилля Києва

За словами президента США, українці готові до припинення вогню та мирних переговорів. Але мати справу із Зеленським "нелегко".

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Трамп прокоментував мирні переговори з РФ та Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Головні тези Трампа:

Україна готова до припинення вогню і мирних переговорів

Потрібен час для того, щоб оцінити мирні зусилля Києва

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - сказав Трамп під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому.

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На запитання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп сказав, що йому потрібен час, щоб зробити висновки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, тому що не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, що там відбувається", - додав президент США.

Трамп зазначив, що міг би відповісти на це запитання "через два або чотири тижні".

"Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розв‘язати цю проблему", - резюмував глава Білого дому.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.

Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу".

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.

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