"Два-чотири тижні": Трамп сказав, коли можна буде оцінити мирні зусилля Києва

Головні тези Трампа:
- Україна готова до припинення вогню і мирних переговорів
- Потрібен час для того, щоб оцінити мирні зусилля Києва
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку.
"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - сказав Трамп під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому.
На запитання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп сказав, що йому потрібен час, щоб зробити висновки.
"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, тому що не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, що там відбувається", - додав президент США.
Трамп зазначив, що міг би відповісти на це запитання "через два або чотири тижні".
"Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розв‘язати цю проблему", - резюмував глава Білого дому.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.
Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.
Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу".
Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.
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