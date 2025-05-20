Трамп назвав умову виходу з мирних переговорів щодо війни в Україні

У мирних переговорах задіяні "дуже великі его", заявив президент США.

https://glavred.net/war/tramp-nazval-uslovie-vyhoda-iz-mirnyh-peregovorov-po-voyne-v-ukraine-10666157.html Посилання скопійоване

Трамп заявив, що готовий "відступити" в переговорах між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Головне:

Трамп сподівається на позитивний розвиток переговорів

Якщо прогресу не буде, США вийдуть із мирного процесу

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Як передає CNN, Трамп розповів, що під час двогодинної телефонної розмови запитав у господаря Кремля Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.

відео дня

"Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити", - сказав глава Білого дому.

Президент додав, що в мирному процесі задіяні "дуже великі его". Якщо він вважатиме, що не може допомогти, то "відступить" від переговорів.

"Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - заявив Трамп.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Також він розповів, що розмовляв із Путіним про особисту зустріч.

"Звичайно, я так і зробив. Я розмовляв із ним про це", - зазначив президент США.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Президент Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред