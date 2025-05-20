Трамп назвав умову виходу з мирних переговорів щодо війни в Україні

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- Якщо прогресу не буде, США вийдуть із мирного процесу
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.
Як передає CNN, Трамп розповів, що під час двогодинної телефонної розмови запитав у господаря Кремля Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.
"Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити", - сказав глава Білого дому.
Президент додав, що в мирному процесі задіяні "дуже великі его". Якщо він вважатиме, що не може допомогти, то "відступить" від переговорів.
"Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - заявив Трамп.
Також він розповів, що розмовляв із Путіним про особисту зустріч.
"Звичайно, я так і зробив. Я розмовляв із ним про це", - зазначив президент США.
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Як писав Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.
Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.
Президент Зеленський зробив гучну заяву після переговорів із Трампом. За його словами, Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.
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