Одна з українських ракет не влучила в ціль: перші деталі розслідування падіння ракет у Польщі

В результаті падіння ракети в Польщі загинули дві людини

Глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох заявив, що на місці падіння ракети на території Польщі вже зібрані певні докази, які показують послідовність подій.

За його словами, "є багато свідчень того, що одна з ракет, яка повинна була збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення". І ця ракета призвела до трагедії, передає TVN24.

На питання, які докази є у слідства, Кумох відповів: "Уламки ракети, глибина кратера, експерти обчислюють напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використовувала".

Крім того, "є відеозаписи". Але глава Бюро міжнародної політики при президенті Польщі не став говорити про їхній зміст, посилаючись на секретність.

Кумох підкреслив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію".

"Росія бомбила Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Винна машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію", - сказав він.

Зараз на місці падіння працює польсько-американська слідча група. Українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ може бути наданий. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - сказав глава Бюро міжнародної політики при президенті Польщі.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

Україна закликала Польщу включити її в розслідування падіння ракети на польській території. Як повідомляє The Guardian, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися з Вашингтоном.

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