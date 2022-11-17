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Війська РФ завдали масованого ракетного удару по газовидобуванню на сході України - Нафтогаз

17 листопада 2022, 13:26

Окупанти Росії зруйнували низку об'єктів АТ Укргазвидобування, фахівці проводять оцінку наслідків і вивчають масштаби атаки, сказав Олексій Чернишов.

Нафтогаз вивіска
Після ударів агресора РФ на деяких об'єктах зафіксовані пошкодження - Нафтогаз / УНІАН

Країна-окупант Росія завдала масованого ракетного обстрілу газодобувної інфраструктури компанії Укргазвидобування на сході України. Декілька об'єктів зруйновано, на інших зафіксовані пошкодження. Фахівці проводять оцінку наслідків, встановлюється інформація про постраждалих. Про це заявив керівник НАК Нафтогаз Олексій Чернишов.

Як повідомляє пресслужба Нафтогазу, він підтвердив відомості, згідно з якими агресор Російська Федерація у четвер, 17 листопада, здійснила масований обстріл газодобувної інфраструктури акціонерного товариства Укргазвидобування на сході України.

За його словами, ворог зруйнував низку об'єктів. На інших зафіксовані пошкодження. Фахівці встановлюють масштаби завданої шкоди і встановлюють інформацію про постраждалих.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об'єктів, інші отримали пошкодження різного ступеня. Фахівці Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Ними оцінюються наслідки і масштаби атаки. Також встановлюється інформація про постраждалих", - підкреслив Олексій Чернишов.

Також в НАК Нафтогаз сказали, що після російських обстрілів була пожежа. Співробітники ДСНС оперативно її ліквідували.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла в результаті обстрілу", - підкреслили в компанії.

Ракетні удари Росії по Україні 17 листопада

У четвер вранці, 17 листопада, у Києві, Одесі та Дніпрі прогриміли вибухи - війська агресора Росії знову атакували українські міста. Над Києвом сили ППО ЗСУ збили дві ракети та іранські дрони-камікадзе.

В Одесі окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури.

У Дніпрі встановлені попадання в два інфраструктурні об'єкти. Постраждали люди.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія завдала ударів по газовидобутку України та заводу Південмаш у Дніпрі.

Дивіться відео ТСН - в ЄС заявили про відповідальність Росії за падіння ракети в Польщі

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Нафтогаз війна Росії та України
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