Удар від карми: у Росії прямо на голови місцевих впала ракета, що летить на Україну

Інцидент стався в черговому ведмежому куті - в одному з сіл Жирновского району Волгоградської області.

У Росії прямо на голови місцевих впала ракета, що летить на Україну / скріншот з відео

У російській глушині, в одному з сіл Жирновского району Волгоградської області впала і згоріла одна з ракет, яку російські окупанти випустили по Україні. У Мережі були опубліковані фото і відео інциденту.

Цікаво, що російські чиновники і представники ЗМІ, скуті по руках і ногах військовою цензурою путінського режиму, придумали не витримує ніякої критики версію про падіння "непізнаного літаючого об'єкта".

"Шановні жителі Жирновского району! У соціальних мережах і ЗМІ зараз обговорюють падіння на околиці робочого селища Линево Жирновского муніципального району металевих уламків і загоряння об'єкта,. Згідно з оперативною інформацією екстрених служб Жирнівського району, частини невстановленого об'єкта, що впали, не заподіяли шкоди соціально значущій інфраструктурі", − написав у своєму Telegram-каналі місцевий чинуша, голова райадміністрації Олександр Шевченко.

Є відомості, що уламки ракети впали і запалали в трьох місцях: один біля місцевого кладовища, два - між селищем Ліньово і райцентром. І нібито постраждали два житлових будинки.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи після масованої ракетної атаки Росії по Україні.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі - пізніше", - написав Кличко.

Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що він російської ракети постраждала будівля готелю в Печерському районі Києва.

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