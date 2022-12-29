"Це був передостанній обстріл": експерт здивував прогнозом про нові ракетні удари

Масована ракетна атака по Україні 29 грудня була або остання, або передостання. Таку заяву зробив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Експерт зазначив, що після ударів по аеродрому Енгельс загроза ракетних ударів була невисокою, проте Росія вирішила показати, що може "привітати" українців з Новим роком і ще здатна наносити масовані ракетні атаки.
"Але враховуючи ту кількість ракет високоточних, які вони по нас запустили, і кількість, яка у них залишилася, вона вже критично маленька. І хочеться вірити, що це якщо не остання, то передостання така масована атака. Далі їм просто нічим буде атакувати", - сказав військовий експерт.
Однак Олексій Гетьман вважає, що Росія все ще може тероризувати Україну ракетами С-300, "Точка У" та іранськими дронами.
"У них залишилося менше сотні ракет "Іскандер", які не можуть стріляти по всій Україні. У них дальність знову ж таки, дивлячись як запускати, - приблизно 500 кілометрів. І вони навіть з якихось складів музею, напевно, витягли ракету "Луна-М", яка розроблялася десь в 50-ті роки минулого століття і давно була знята з озброєння. Це щодо ракет. Тому багато таких ракетних ударів навряд чи вони просто зможуть зробити - ну, ще два. Просто більше немає ракет", - вважає Гетьман.
Ракетний обстріл України 29 грудня
29 грудня російські війська вдесяте атакували енергетичну інфраструктуру України. Окупанти запустили по Україні 69 ракет, з яких 54 вдалося збити.
Вибухи лунали у Києві, Харкові, Львові, Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.
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